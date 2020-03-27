Özel tertip tahvil 'çare' olabilir - Şans Sohbetleri Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta koronavirüs ana gündemi etrafında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta koronavirüs ana gündemi etrafında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi. İkili, virüsün ekonomide hasar bırakmaması için ABD ve Avrupa'dan sonra Türkiye'nin hangi ilave adımları atması gerektiğini ele aldı. Kaynak: Dunya.com