Özel tertip tahvil 'çare' olabilir - Şans Sohbetleri

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Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta koronavirüs ana gündemi etrafında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi.
27.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:04
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, bu hafta koronavirüs ana gündemi etrafında dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri değerlendirdi. İkili, virüsün ekonomide hasar bırakmaması için ABD ve Avrupa'dan sonra Türkiye'nin hangi ilave adımları atması gerektiğini ele aldı.
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Kaynak: Dunya.com