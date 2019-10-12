Özel sporcuların havuz sıkıntısı

12.10.2019 11:38

İZMİR'de 52 yıldır kent merkezindeki tek olimpik yüzme tesisi olarak hizmet veren Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu'nun, bitişiğindeki hastane inşaatı risk oluşturduğu için kapatılması en çok özel sporcuları etkiledi. Yaz aylarında antrenman yapmak için merkeze 30 kilometre uzaklıktaki Narlıdere Havuzu'na giden milli takım seçmelerine hazırlanan 8 özel sporcu, eylül ayında havuzun kapanmasıyla antrenman yapamadı.

Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu, bitişiğinde başlayan hastane inşaatı risk oluşturduğu gerekçesiyle mayıs ayında kapatıldı. Hastane inşaatının temeline çakılacak kazıklar, Atatürk Yüzme Tesisleri'nde çatlak ve yıkılma riski oluşturabileceği için 50 metrelik açık olimpik havuz ve 25 metrelik kapalı havuzda bulunan 6 bin tonun üzerindeki su tamamen boşaltıldı. Buradan yararlanan 6 kulüp, farklı alternatifler bulmak zorunda kaldı.

Kaynak: DHA