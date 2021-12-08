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Özel sporcular VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor

Özel sporcular VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Fransa'da 10-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası için kampa girdi.

Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Fransa'da 10-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası için kampa girdi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Montluçon şehrinde düzenlenecek VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası öncesi son kamp çalışmasına İstanbul'da başladı.

Ay-yıldızlılar 9 Aralık'a kadar sürecek kampta günde çift antrenman yapacak.

Milli takım heyetinde kafile başkanı Abubekir Özcan ile milli sporcular; Ahmet Mintaz, Ali Şiroğlu, Doruk Davran, Deniz Şevin Şentuna, Hikmet Cem Sezgin, Seçil Açıkgöz, Mert Aslan, milli takım antrenörlerinden Cenk Utkuoğlu, Gaye Kurubaş, Serap Elibol, Cevahir Gürler, Ufuk Yoldaş, Mustafa Şahin, Bülent Demirbaş ve Fuat Davran yer alıyor.

Özel sporcular VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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