Özel sporcu Tuna'dan özel madalya
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Özel sporcu Tuna'dan özel madalya

Özel sporcu Tuna'dan özel madalya
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı 2 kez geçen İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Marmaris'te katıldığı Aquamasters organizasyonunda kendi yaş grubunda engel kategorileri olmadan kürsüde 3'üncü basamağı elde etti.

Çanakkale ve İstanbul Boğazı'nı 2 kez geçen İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Marmaris'te katıldığı Aquamasters organizasyonunda kendi yaş grubunda engel kategorileri olmadan kürsüde 3'üncü basamağı elde etti. İçmeler'deki parkurda 6 kilometre yarışında 3'üncü olan 18 yaşındaki Tuna, yalnız özel sporcu olmadığını, engel kategorileri olmadan madalya mücadelesi vereceğini kanıtladı. 

Organizasyona İzmir Büyükşehir Belediyespor kulübü adına katılan Tuna'yla beraber yüzen Triatlon Milli Takımı Antrenörü Mert Onaran da kendi yaş kategorisinde 1'inci olurken, ikili yarışı çifte madalyayla tamamladı. Yüzme ile 3.5 yaşında tanışıp Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlarda birçok madalya kazanan sporcu, İngiltere'yle Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçme hedefi doğrultusunda hazırlıklarını sürdürüyor.


Özel sporcu Tuna'dan özel madalya
Özel sporcu Tuna'dan özel madalya
Özel sporcu Tuna'dan özel madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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