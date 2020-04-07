SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Özel sporcu Topaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor
Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Ali Topaloğlu, Spor

Özel sporcu Topaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

07.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:20
Özel sporcu Topaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Herkese evde kalmaları çağrısında bulunan Topaloğlu, süreci evinde antrenman yaparak geçirdiğini söyledi.

Spordan da uzaklaşılmaması önerisinde bulunan Topaloğlu, "Benim gibi veya benzer durumdaki arkadaşlar için spor yapmak çok önemli. Zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde evimizde kalarak, birbirimizi arayarak moral verelim. Spordan hiçbir şekilde kopmayalım. Hep birlikte Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya katılarak ülkemize destek olalım." dedi.

Topaloğlu, Canik Belediyesinde çalıştığını belirterek, "Bana bu imkanı sağlayan herkese, özellikle Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı'ya teşekkür ederim. Ben de maaşımdan bir kısmını bağışlayarak, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' destek oluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Spor Manşet

Haberler

Yıldız oyuncunun nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim hala pozitif Spor
Yıldız oyuncunun nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim hala pozitif
'Dolu statta oynamak istiyorum' diyerek Başakşehir'e rest çekti Spor
"Dolu statta oynamak istiyorum" diyerek Başakşehir'e rest çekti
F.Bahçe iddiaları için, Caner Erkin'in menajerinden çarpıcı açıklama Spor
F.Bahçe iddiaları için, Caner Erkin'in menajerinden çarpıcı açıklama
Falcao'yu transfer için ikna ettiler! İşte G.Saray'a verilen bonservis Spor
Falcao'yu transfer için ikna ettiler! İşte G.Saray'a verilen bonservis
Kadın atlet, Ronaldo'yu rezil etti! Başlattığı akımdaki rekorunu kırdı Spor
Kadın atlet, Ronaldo'yu rezil etti! Başlattığı akımdaki rekorunu kırdı
Messi'yi transfer etmek için çalışmalara resmen başladılar Spor
Messi'yi transfer etmek için çalışmalara resmen başladılar
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Sosa ve Novak müjdesi: Prensipte anlaştık
Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı
Christian Luyindama, Florya'ya giderek saha çalışmalarına başladı
Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Abdurrahim Albayrak'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Bayern Münih, Thomas Müller'in sözleşmesini 2023'e kadar uzattı
Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Fatih Terim'in yakın arkadaşı Alessandro Rialti, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu
Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına spor dünyasından en büyük desteği veren isim Şenol Güneş oldu
Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun
Burak Yılmaz ve N'Koudou'nun güldüren diyaloğu: Ben sana pas veriyorum, sen atamıyorsun
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı
Sınırları zorlayan güzel boksçu, çıplak pozuyla gönderme yaptı
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Karantinada cinsel ilişki partisi düzenleyen Kyle Walker'ın online striptiz kanalına katıldığı ortaya çıktı
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
Newcastle Unitedlı Danny Rose, sağlık çalışanlarına yüzlerce pizza gönderdi
Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı
Zekeriya Alp: İki hakemimizde koronavirüse rastlandı
İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
İsmail Küçükkaya: Fatih Terim'le konuştum, son koronavirüs testinin negatif çıktığını söyledi
Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü
Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü
Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti
Galatasaray'ın yıldızı Falcao, 45 saniyede 106 mekik çekti
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor
Brezilyalı sporcu Natalia Guitler, yaptığı hareketlerle herkesi kendine hayran bırakıyor
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu
Merih Demiral, istatistikleriyle İtalya Ligi'ne damga vurdu
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı Mustafa Destici Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Ali Koç Bülent Uygun Lionel Messi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Bursa Polis Antalya
Şu an buradasınız: Özel sporcu Topaloğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 17:28:25. #1.15#
title