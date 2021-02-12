Özel sporcu Esra Bayrak, Dubai'de gümüş madalya kazandı
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Özel sporcu Esra Bayrak, Dubai'de gümüş madalya kazandı

12.02.2021 17:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:46
Özel sporcu Esra Bayrak, Dubai'de gümüş madalya kazandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporcu Esra Bayrak, uzun atlamada gümüş madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli sporcu Esra Bayrak, uzun atlamada gümüş madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan (TÖSSFED) yapılan açıklamaya göre, Esra Bayrak, 5.39 metrelik derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu.

Uzun atlamada yarışan bir diğer özel sporcu Fatma Damla Altın ise 5.17'lik derecesiyle 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları A barajını geçme başarısı gösterdi.

Organizasyonda gülle atlamada Mihriban Korkmaz altın, Eda Yıldırım ise gümüş madalya almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÖSSFED Başkanı Birol Aydın, "Özel sporcular tarihinde ilk defa dört sporcumuz Paralimpik Oyunları A barajını geçti. Bizlere bu gururu yaşatan özel sporcularımızı, antrenörlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özel sporcu Esra Bayrak, Dubai'de gümüş madalya kazandı
Özel sporcu Esra Bayrak, Dubai'de gümüş madalya kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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