Efsane golcüden çok konuşulacak Emre Belözoğlu yorumu: Yeni bir Sergen Yalçın doğuyor

100'ler kulübünde bulunan ender futbolculardan, Fenerbahçe ve Türk futbolunun efsane golcüsü, camianın önde gelen isimlerinden Zafer Tüzün, Belözoğlu'nun yeni görevini, Bulut'un ayrılığı ve Mesut transferi hakkında görüşlerini Haberler.com'a anlattı. Tüzün, "Erol hoca gelmeden önce bana sorsaydı 'erken' derdim. Anadolu'da başarılı olmak daha kolay. Zihinsel yönetimde zayıf kaldı. Emre, oyuncuyken kendini teknik adam gibi hissettiriyordu. Sergen gibi vitrin o da vitrin karakter, başarır" dedi.

Ligde son düzlüğe yaklaştığımız haftalarda oynattığı futbolla güven vermeyen Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına geçen sportif direktör Emre Belözoğlu, spor kamuoyunda "Bu görevi kaldırabilir mi!" sorusunun hedefine geldi. Biz de camianın önde gelen isimlerinden, Türk futbol tarihinde 100'ler kulübüne giren ender oyuncularından ve Alex'in rekorunu kıramadığı "Bir maçta penaltıdan en fazla gol atan futbolcu" (4 gol 1986/87 Eskişehirspor'a karşı) olan Zafer Tüzün'e, Fenerbahçe'nin gündemini sorduk.

Efsane ismin açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle oldu:

"SPORTİF DİREKTÖRLÜĞE İNANÇ KALMADI"

"Sportif direktörlük pozisyonu, Türkiye'de geçerliliği olmayan bir noktaya geldi. Halbuki dünyada birçok kulüp için bu olmazsa olmazdır. Türkiye'de geçerliliği kalmayan, inanılmayan bir konum haline geldi. Bu görev olmazsa olmazdır, Emre'yi ayırmak gerekiyor. Emre'nin hayali zaten sportif direktörlük değildi. O kendini her zaman teknik adamlık için hazırlamış bir kardeşim.

"KENDİNİ UFAK UFAK HAZIRLAMAKTIR BU"

Emre kardeşim, Fenerbahçe'de oyuncuyken, Başakşehir'de de mücadele ederken saha içinde bir teknik direktör gibiydi. Tabii ki saha dışındaki yönetim ayrı bir şey. Medyası, yönetimi, oyuncu psikolojisi çok farklı şeyler. Emre zaten kendini bunlara ufak ufak hazırlamıştı. Böyle lider ve zeki oyuncular ileride nerede olacaklarını bilir. Emre zaten bu zamanların geleceğini biliyordu.

"ONA SKORLAR YARDIMCI OLUR"

Maalesef ki bizde her şey skor odaklı. Kalan 10 hafta var. Emre'ye burada skorlar yardımcı olacaktır. Çünkü sonuç odaklı düşünülen haftalara girdik. Saha dışından her şeyi daha iyi gözlemlediği için bütün eksiklikleri o zaten biliyordur. Liderlik vasfı olan Emre kardeşimin planlarına güveniyorum.

"SAHA İÇİNDEKİ FUTBOL KARAKTERİYDİ"

Emre saha içinde oyuncuyken çok değişir. Aslında inanılmaz mülayim bir adamdır. Fakat o sahanın içinde herkesten çok başka karakterler çıkıyor. Emre'nin de futbol karakteri ortaya çıkıyor. Agresif, inatçı ve hırslı. Saha içindeki karakter ile teknik adamlık karakteri ayrıdır. Emre bulunduğu pozisyonun farkında.

"EROL HOCA'YA 'SANA KAPI AÇIK DERDİM'"

Erol kardeşim, ne olursa olsun Avrupa kültürü görmüş ve yaşamış. Maalesef biz duygusal bakıyoruz. Biz bir insanı sevdiğimizde başlıyoruz kavgaya. Erol, eğer bana sorsaydı, 'Bu kapı sana açık, biraz bekle derdim.'

"SORUNU YARATAN TEKNİK ADAM OLUR"

Takım geriye düştüğü zaman bu sorunu yaratanlar aranır, bu da Erol Bulut oldu. Ben de teknik direktörüm. Herkes kadrodan yakınırken bir anda büyük transferler yapıldı ve beklentiler büyüdü. Kadroyu idare etmek de zorlandı.

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"3 SENEDE BURAYA GELDİ"

Anadolu takımlarında başarılı olmak daha kolay. Hafif de iyi kadron olunca başarıyı yakalayabilirsin. Ama burası çok farklı bir camia. Her şeyi idare etmek zorundasın. Yani 3 senede Fenerbahçe'ye geldi Erol hoca, onun için erken oldu.

"ZİHİNSEL YÖNETİM KOLAY İŞ DEĞİL"

Zihinsel gelişimi kimse umursamıyor, Skor odaklı bakıyoruz ve sistem oturmasına izin vermiyoruz. kulüplerimiz bu konuda ne kadar adım atıyor, kaç tane psikoloji uzmanıyla çalışıyor! Erol kardeşim zihinsel yönetimde zayıf kaldı. Bu kadar önemli bir grubu idare etmek kolay olmadı onun için.

"TERİM, İYİ BİR JENERASYONA DENK GELDİ"

Kadro yapılanması iyi olduğu zaman teknik adam parlar. Mesela Fatih Terim harika bir jenerasyona denk geldi ve başarı kazandı. İyi bir jenerasyon teknik adam için avantajdır. Bu kullanılamadı. 4 büyükler her zaman ilk 5'i kovalar, orada olur. Ortada pek başarıdan söz edemeyiz.

"BEŞİKTAŞ'A DÜŞME YAKIŞTIRILIYORDU, SERGEN NE YAPTI!"

Beşiktaş için sezon başında küme düşme yakıştırmaları yapılıyordu, nereden nereye geldiler. Sergen Yalçın vitrin, liderlik vasıfları olan bir karakter. Emre'nin de Sergen'in de futbolculuğuna bakın, saha içinde teknik adam gibiydiler. Çünkü bunlar başka karakterler, patronlar, yönetenler.

"HEYECANLI BİR LİG İZLERİZ"

Emre'ye skorlar yardımcı olursa seneye güzel bir lig izleriz. Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu sporseverlere güzel bir lig izletir. İkisi de çok zeki, ikisi de lider vasıflı karakterler.

"MESUT'A LAF EDİLMEZ AMA ÇATIŞMAYI SEVMEZ"

Mesut Özil'in kariyerine kimse laf edemez, şu anda olgun zamanında ve önümüzdeki sezon gerçek Mesut'u izletecektir. Mesut'un yapısı çatışmayı sevmez. Belki forma girecekti, sakatlandı. Ona zaman verilmesi gerek.

"PELKAS'I KANATTA OYNATMAK DİYE BİR ŞEY OLAMAZ"

Gustavo, İrfan, Ozan, Sosa, Mert Hakan, bir sürü isim var. Pelkas da var. Pelkas'ı kanatta oynatmak diye bir şey olamaz. Bu isimlerden kim nerede oynar bilmem ama Pelkas kanatta oynamaz. Göremiyor olmak lazım bunu yapmak için.

"ÖNCE GUSTAVO YAZILIR"

Bu kadronun orta sahasına önce Gustavo yazılır. Defansif dengeyi sağlayabilecek eldeki tek oyuncu. Onun özelliklerinde başka bir futbolcu kadroda yok. O yüzden kim takımı yönetirse yönetsin, önce Gustavo'yu kadroya yazar."