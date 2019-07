(ÖZEL) Hasan Çetinkaya: Fenerbahçe bu sene zirve yarışı içinde olacaktır

"Westerlo çok farklı ve heyecan verici"

Mustafa AKIN/ Düzce, -

Belçika 2'nci Lig ekiplerinde Westerlo Kulübü 2'nci Başkanı Hasan Çetinkaya, proje takımı olan bir kulüpte başarılı olmak için böyle bir teklife 'evet' dediğini ifade etti.

Eski Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo Kulübü'ne 2'nci Başkan oldu. Çetinkaya, takımdaki göreve gelişinden hedeflerine, eski çalıştığı kulüp olan Fenerbahçe'nin geçen seneki durumuna ve futbolculara kadar bir çok konuda Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Çetinkaya, tecrübeli kaleci Volkan Demirel'in sarı-lacivertli kulüpte zirveyi de dibi de gördüğünü belirterek, 4 yıl aradan sonra takıma dönen Emre Belözoğlu'nun çok büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

"WESTERLO ÇOK FARKLI VE HEYECAN VERİCİ"

Westerlo Kulübü'nün kendisi için çok farklı ve heyecan verici bir proje olduğunu aktaran Hasan Çetinkaya, "Bu proje önüme geldiğinde gerçekten Türkiye'deki bu güne kadar hem yurt dışına hem de yurt içine edinmiş olduğum birikimler, tecrübeler, futbola ait bilgiler ve yaşanmışlıkları da bir araya getirerek çok farklı bir platformda çok farklı bir ülkede, farklı bir ligde bunları aktarmak ve bir proje takımı olan Westerlo'da başarılı olabilmek amacıyla böyle bir projeye evet dedim" dedi.

"ÇOK CİDDİ HEDEFLERİMİZ VAR"

Belçika'nın çok önemli bir futbol ülkesi olduğunu ve son 10-15 yılda çok iyi gelişim gösterdiğinin altını çizen Hasan Çetinkaya, "Dünyada ve özellikle Avrupa'da; İngiltere, Belçika, Fransa, İtalya'da kulüpler ekonomik yapıları sürdürülebilir olmadığı noktasında yatırımcılar tarafından kulüpler satın alınıyor. Bu bağlamda da Belçika'da bütün takımlarda yabancı yatırımcılar söz konusu. Westerlo da bu örneklerden bir tanesi. Bizim orada çok ciddi hedeflerimiz var. Westerlo Kulübü çok tarihi olan bir kulüp. Yaklaşık 1930'lu yıllardan itibaren çok ciddi anlamda Belçika futboluna hizmet etmiş bir kulüp son zamanlarda son 2 sezonda 2'nci Lig'de mücadele etmesine rağmen tabii ki bu prestijini kaybetmiş değil. Performans olarak biraz geride kalmış tabii dediğim gibi bizim oradaki esas amacımız öncelikle 3 aşamada orayı geliştirmek ekonomik, teknik ve kaliteyi artırma bağlamında tesisleşme anlamında Westerlo'ya hizmet etmek istiyoruz" diye konuştu.

"3 AŞAMADA EKSİKLERİ TESPİT ETTİK"

Westerlo Kulübü'nde 3 aşamada eksiklikleri tespit ettiklerini ifade eden Çetinkaya, "Kulübün finansal yapısını ciddi problemler vardı ilk etapta ona eğiliyoruz. Orta ve uzun vadede sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturmak adına bir takım çalışmalarımız var. Gerek sponsorluk gerek pazarlama gerekse reklam yönünden çok ciddi anlamda çalışmalarımız ve projelerimiz var. Bunu hayata geçirmek için bazı hamleler gerçekleştirdik orta ve uzun vadede. Kulübün sağlıklı bir ekonomik yapıya kavuşması için ciddi çalışmalarımız var ve bunun meyvelerini kısa bir süre içinde almaya başlayacağız. İkinci aşamada takımın özellikle kulübün tesisleşme anlamında ciddi bir modernizasyona ihtiyacı vardı çünkü tesisleri son derece atıl bırakılmış gerçekten bir profesyonel kulübün sahip olmaması gereken birtakım koşullara sahipti. Biz bu anlamda çok ciddi yatırıma girişerek stadın modernizasyonu için soyunma odalarından tutun yedek kulübelerine VIP tribününden stadın genel dış mekanlarına kadar çalışma gerçekleştirdik. Altyapı tesis binası inşa ederek zeminleri değişerek gerçekten çok ciddi Westerlo tarihinde olmayan tesisleşme atılımı gerçekleştirdik Bunu etap etap yapıyoruz bu ilk etabı. Önümüzdeki yıllarda orayı daha da modernize etmek niyetindeyiz. Üçüncü aşaması ise tabii ki futbol takımı. Bu anlamda da çok önemli çalışmalarımız var tabii ki bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken Westerlo Kulübü'nün bulunduğu bölge Belçika'nın Flaman bölgesinde orada çok ciddi bir kulübün hem kültürü hem geleneği var. Kültür ve geleneğine saygılı ve bağlı bir şekilde bir takım hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Burada da iyi bir ekip çalışması var. Ben kulübümüzün 2'nci Başkanı olarak, hem teknik direktörümüzle hem de kulübün genel direktörüne sıkı bir işbirliği halindeyiz, teknik anlamda belli bir seviyeye çıkarmak istiyoruz" dedi.

"BOLU'NUN SAHA ANLAMINDA EKSİKLİKLERİ VAR"

Kulübün Türkiye'de kamp yapmasını çok önemsediklerini ve buraya gelme noktasında çok ısrarcı davrandıklarını dile getiren Hasan Çetinkaya, "Sonuçta bizler ülkemizi orada temsil ediyoruz ve ülkemizin tanıtımına özellikle spor turizmi anlamında ne kadar çok artırabilirsek bu ülkeye katkı yapabileceğimize inanıyoruz. Bu bağlamda Westerlo'nun Bolu'da kamp yapıyor olmasını gerçekten çok önemsiyorum. Diğer takımlara da bir şekilde kapı açacaktır. Türkiye'de tabii kış kamplarında önemli Avrupa ülkelerinden takımlar görebiliyoruz Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan ancak, yaz kamplarında ağırlıklı olarak Ukrayna, İran ve Romanya'dan takımları görüyoruz. Batılı Avrupa ülkelerinden çok takım göremiyoruz. Bu bağlamda Westerlo bir adım olur. Buna değinmişken tesisleşmeye de bir parantez açmak gerekiyor çünkü Bolu hakikaten muhteşem bir yer. Hem doğası hem de havası bir futbol takımının kamp yapabilmesi için bütün koşullara sahip ancak antrenman sahası anlamında çok ciddi eksiklikler var. Bunun için de yetkililerin mutlaka bu konuya el atması gerekiyor. Burada ne kadar çok üst düzey standartlarda antrenman sahası olursa ki burada tesisi anlamında otel anlamında çok büyük bir eksiği yok keza fazlalığı bile var ancak saha anlamında eksikliği var. Bunu giderebilirsek önümüzdeki yıllarda ülkemizde yaz spor turizmi ve futbol takımlarının kamp yapması için cazibe merkezi haline dönüştürülebilir" şeklinde konuştu.

"RECEP GÜL İLERLEYEN DÖNEMLERDE MİLLİ TAKIM DÜZEYİNDE HİZMET EDEBİLECEK BİR OYUNCU"

Hasan Çetinkaya, kulübe Galatasaray'dan yeni transfer olan Recep Gül'ü çok önemsediğini ifade ederek, sarı-kırmızı takımda Tudor döneminde çok sayıda maça çıktığını söyledi. Recep'in önemli bir yetenek olduğunu da kaydeden Çetinkaya, "Ülkemize ilerleyen dönemde milli takım düzeyinde A Takım düzeyinde hizmet edebilecek kapasitede bir oyuncu. Bu anlamda ben Recep'i Westerlo'ya kazandırmış olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Recep de ilerleyen dönemde kendisi gibi yetenekli Avrupa hedefi olan vizyonu olan diğer Türk gençlerinin üzerinde bir yol açacaktır diye ümit ediyorum" dedi.

"FENERBAHÇE HAKİKATEN BİR DAHA HİÇBİR ZAMAN HATIRLAMAK İSTEMEYECEĞİ BİR SEZON YAŞADI"

Geçtiğimiz sezon tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin büyük beklentilerle lige başladığını dile getiren Hasan Çetinkaya, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Hakikaten müthiş bir seçim süreci o süreçten sonra taraftarın ve camianın çok büyük beklentileri vardı. Ancak tabii ki çok kötü ve kimsenin hakikaten beklemediği bir düzeyde olumsuz bir performans ortaya çıktı. Gelen oyuncular beklentilerin çok altında performans ortaya koydular. Teknik heyetteki istikrar bir türlü sağlanamadığı. Bu anlamda Fenerbahçe hakikaten bir daha hiçbir zaman hatırlamak istemeyeceği bir sezon yaşadı. Tabii bunlardan mutlaka bir takım dersler edinmiştir hem teknik ekip ve profesyonel arkadaşlar. Çok büyük beklentileri olan çok büyük hedefleri olan taraftarında şampiyonluktan başka hedeflerin kabul görmediği çok büyük bir Sivil Toplum Örgütü Fenerbahçe ve beklentiler hakikaten yüksek. Bunlar geçen sene dediğimiz gibi karşılanamadı ancak bu sene yeni bir sezon yeni bir heyecan yeni planlama yeni hedefler her şey tekrar sıfırdan başlıyor diyebiliriz. Biz de merakla bekliyoruz ama bu sene çok farklı olacağını Fenerbahçe'nin mutlaka zirve yarışı içerisinde olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMİŞ, SAYISIZ BAŞARILARA İMZA ATMIŞ HER ANLAMDA ÇOK İYİ BİR FENERBAHÇELİ"

Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren ve hala durumu netleşmeyen Volkan Demirel ile takıma 4 yıl aradan sonra dönen Emre Belözoğlu hakkında da konuştu. Yaşanan süreçlerde detaylara hakim olmadan yorum yapmanın çok doğru olmayacağını söyleyen Çetinkaya, "Volkan Demirel çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe tarihine geçmiş, sayısız başarılara imza atmış her anlamda çok iyi bir Fenerbahçeli. Tabiri caizse tribünden sahaya kaptanlığa kadar giden bir yolda Fenerbahçe'nin her dönemini yaşadı. Zirveyi de yaşadı dibi de gördü en buhran dönemlerini de gördü. Tabii ki Volkan Demirel ile devam edilip edilmeyeceği yönde bir bilgim yok ancak kendisi çok önemli bir değerdir. Fenerbahçe'de bu bağlamda mutlaka ona gereken değer verilecektir. Devam eder etmez onu bilmiyorum tabii. O yönetim kurulu ve teknik heyetin takdiri. Onun dışında Emre'nin geri dönmüş olması hakikaten önemli çünkü Emre hem futbolculuğu hem tecrübesi hem de Fenerbahçe'deki duruşuyla özellikle takım içerisinde hem kaynaşmanın hem de takım performansını belli bir seviye çıkarması bakımından, derin tecrübelerini aktarması bakımından bünyenin içinde yer alması çok iyi. Emre'nin Fenerbahçe'ye çok büyük faydası olacaktır. Buradan karlı çıkacaktır" şeklinde konuştu.

