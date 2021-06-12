(Özel haber) Tanju Çolak'tan milli takım yorumu: "Kötü başladık ama iyi bitirmek elimizde"
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(Özel haber) Tanju Çolak'tan milli takım yorumu: "Kötü başladık ama iyi bitirmek elimizde"

(Özel haber) Tanju Çolak'tan milli takım yorumu: 'Kötü başladık ama iyi bitirmek elimizde'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı'nın, İtalya'ya karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyet hakkında eski milli futbolcu Tanju Çolak, "Turnuvalarda başlangıç çok önemlidir.

EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı'nın, İtalya'ya karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyet hakkında eski milli futbolcu Tanju Çolak, "Turnuvalarda başlangıç çok önemlidir. Kötü başladık ama iyi bitirmek elimizde. Kötü sonucu bir an evvel unutup önümüzdeki maçlara odaklanıp gruptan çıkmanın planlarını yapmalıyız. Bunu yapabilecek oyuncu grubuna sahibiz" dedi.

A Milli Takım, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 kaybetti ve turnuvaya yenilgiyle başladı. Eski milli futbolcu Tanju Çolak da bu mağlubiyeti İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Yediğimiz goller dönen toplardan ve kalecinin pas hatasından kaynaklı"

Millilerin, İtalya karşısında hücum aksiyonlarını gerçekleştiremediğine dikkat çeken Çolak, "Milli takımın ne oynadığını, hangi taktik diziliş ve oyun planını benimsediğini anlayamadım. Ne orta alan geçişlerini ne de hücum etkinliklerini yapamadık. Gol yediğimiz dakikaya kadar savunma disiplinimiz takım olarak iyiydi. Ancak skor 2-0 olduğu halde hala kendi yarı alanımızda etkisiz yan ve geri paslarını yapmamız futbol adına çok gereksizdi. Kaleci Uğurcan ve önündeki Merih, Çağlar, Zeki, Umut dörtlüsünün topla oynadığı kadar ne orta alandaki oyuncularımız ne de hücumdaki oyuncular topla buluşamadı. Yediğimiz goller dönen toplardan ve kalecinin pas hatasından kaynaklı. Ben, bizim takımı İtalya'nın 1. bölgesinde göremedim" şeklinde konuştu.

"Gruptan çıkabilecek oyuncu grubuna sahibiz"

"10 maçta yediğimiz kadar golü, dün İtalya karşısında tek mücadelede yedik" diyen Tanju Çolak, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Turnuvalarda başlangıç çok önemlidir. Kötü başladık ama iyi bitirmek elimizde. Bu kötü futbolu ve kötü sonucu bir an evvel unutup önümüzdeki maçlara odaklanıp gruptan çıkmanın planlarını yapmalıyız. Bunu yapabilecek oyuncu grubuna sahibiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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