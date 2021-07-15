(Özel haber) Meliha İsmailoğlu: "Eminim rakiplerimiz bizden tedirgindir"

- (Özel haber) Meliha İsmailoğlu: "Eminim rakiplerimiz bizden tedirgindir" A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu: "Çok heyecanlı ve motive gidiyoruz" "Giovanni geldikten sonra takımımız coştu diyebilirim" A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu,...

- (Özel haber) Meliha İsmailoğlu: "Eminim rakiplerimiz bizden tedirgindir"

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu:

"Çok heyecanlı ve motive gidiyoruz"

"Giovanni geldikten sonra takımımız coştu diyebilirim"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na çok heyecanlı ve motive gittiklerini ifade ederek, "Onlar da her zaman 'Türkiye çok mücadeleci bir takımdır ve en iyi voleybolu oynadığı zaman takım voleybolunu savaşarak oynadığı zaman çok iyi başarılara ulaşıyor' diyebiliyorlar. Eminim hepsi çok tedirgindir" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İlk kez olimpiyatlarda mücadele edeceğini aktaran başarılı voleybolcu, "Gerçekten çok heyecanlı ve mutluyum. Takım adına da olumlu konuşabilirim. Son 10 gündür yaptığımız kamp olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Sonunda çok heyecanlı ve çok motive gidiyoruz" şeklinde konuştu.

"Eminim rakiplerimiz tedirgindir"

Meliha, zor bir grupta mücadele edeceklerinin altını çizerek, "Grubumuz oldukça zor. Oynayan rakipleri dünyanın en iyi voleybol oynayan takımları. Öncelikle hedefimiz gruptan çıkmak. Sonrasına bakacağız" ifadelerine yer verdi. Karşılaşacakları rakiplerinin tedirgin olabileceklerini vurgulayan Meliha İsmailoğlu, "Biz en iyi voleybolu oynadığımız zamanlarda daha önce bu takımlara karşı galibiyeti aldık. O yüzden heyecanlı ama motive bir şekilde gidiyoruz. Onlar da her zaman 'Türkiye çok mücadeleci bir takımdır ve en iyi voleybolu oynadığı zaman takım voleybolunu savaşarak oynadığı zaman çok iyi başarılara ulaşıyor' diyebiliyorlar. Eminim hepsi çok tedirgindir. Türkiye o oyununu bugün bize karşı mı oynayacak o galibiyeti bize karşı mı alacak her zaman o soru işareti vardır kafalarında. Her zaman kendi aramızda da bu şekilde konuşuyoruz. Maçlardan önce bunu birbirimize hatırlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Finalde Almanya'yı yendikten sonra kendimizle inanılmaz gurur duyduk"

Olimpiyat Avrupa Elemeleri'nde gösterdikleri performansın kendilerini motive ettiğine değinen Meliha İsmailoğlu, açıklamasını şu ifadelerle devam ettirdi:

"Avrupa'dan gitmek çok zor. Biz gitmeye çalışırken önce Çin'de bir turnuvada dünya sıralamasına çıkmaya çalıştık. Çin'e kaybedince üzülmüştük tek bir maç üzerinden o gün o galibiyeti alsaydık direkt gidecektik. Avrupa'dan çok daha zor olacak dedik. Çok iyi takımlara karşı oynamamız gerekiyor ve gidebilmek için hepsini yenmemiz gerekiyordu. Onları yendikten sonra unutulmaz Polonya maçımız var. Finalde de Almanya'yı yendikten sonra kendimizle inanılmaz bir gurur duyduk. O yüzden çok daha motive olarak gidiyoruz."

"Giovanni geldikten sonra takımımız coştu diyebilirim"

Genç voleybolcu, İtalya'nın en güçlü rakipler arasında olduğunu ve kendi gruplarında yer aldığını söyleyerek, "Avrupa'dan giden diğer takımlar da var ama onlar ilk turda geçmişti. İtalya ve Sırbistan gibi. Onlar çok güçlü rakipler. Zaten İtalya da bizim grupta. Onlara karşı da en iyi oyunumuzu ortaya koymaya çalışacağız" dedi. Meliha, turnuva öncesi Türk milletine ise "Umarım şimdiye kadar olduğu gibi hepsi bizi destekler. Özellikle Giovanni geldikten sonra son 3 yıldır bu takım çok büyük başarılar elde etti. Takımımız coştu diyebilirim. Avrupa Şampiyonası da çok güzel geçti bizim adımıza. Umarım hepsi şimdiye kadar destekledikleri gibi bizi desteklemeye devam eder" mesajını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bora Akyol