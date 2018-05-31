Kayısıda Bu Yıl Rekolte de Fiyatlar da Beklentiyi Karşılamadı

Manisa yöresinde en fazla kayısı üretimi yapılan Salihli'de kayısı fiyatlarının bir haftada yarı yarıya düşmesi üreticiyi üzdü. Kayısı rekoltesinin düşük olduğunu belirten üreticiler, her yıl olduğu gibi çileyi üreticilerin çektiğini ancak parayı aracıların kazandığını söylediler.

Manisa'da en fazla kayısı üretimi yapılan Salihli'nin Dombaylı, Adala ve Bezirganlı mahallelerinde kayısı hasadına başlandı. Kayısı bahçelerinde hasat yapan üreticiler, bu yıl hem rekolteden hem de fiyatlardan dert yandı. Bölgenin önemli ürünlerinden kayısı hasadına yaklaşık bir hafta önce başladıklarını vurgu yapan üretici Ahmet Türkmen, "Hasadın başladığı günlerde kayısı fiyatı 4 lira fiyat bandında idi. Fakat bir haftada fiyat yarıya düştü ve 2 lira oldu. Ancak şuan tarlada 2 lira olan kayısı, pazarda 7-8 liraya satılıyor. Ülkemizde her üründe olduğu gibi bu üründe de aracı kazanmaktadır. Bu yıl kayısı rekoltesinin düşük olmasına rağmen fiyatlar düşük, bu da bizi mutsuz ediyor, kısacası kar marjımız düşüyor" dedi.

"Pazarda iyi, tarlada düşük"

Perfect cinsi kayısıyı hasat ettiklerini belirten üretici Halil Türkmen ise, bu cinsin Salihli bölgesinde yeni yaygınlaşan bir çeşit olduğunu söyledi. Bölgede çeşit çeşit kayısıların yer aldığını ifade eden Türkmen, "Bu gördükleriniz henüz 3 yaşında olmasına rağmen verimi güzel, ama kayısı ücreti çok düşük. Masraflar çok yüksek, piyasa belli, kayısıya alıcı var, ama yinede fiyatlar çok düşük" dedi.

Perfect cinsi kayısının kremasının çok güzel olduğunu dile getiren Türkmen, "Perfect yenilebilir bir kayısı çeşididir. Pazarda fiyatı iyi ama tüccarda fiyatı çok düşük. Topladığımız kayısı ihracat olarak gitmesine rağmen fiyatı çok düşük gidiyor. Bugün ihracata giden fiyatla müstahsilden alınan fiyatlar kıyaslanırsa üreticinin eline ne geçiyor, belki beşte biri" diyerek düşük kayısı fiyatlarına tepki gösterdi. - MANİSA