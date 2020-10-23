Gaziantep'te beyaz altın bereketi
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Gaziantep'te beyaz altın bereketi

23.10.2020 10:10 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:35

Gaziantep'te beyaz altın bereketi Beyaz altın üreticisinin yüzünü güldürüyor Araban ovasında başlayan ve beyaz altın olarak tabir edilen pamuğun hasadında sona yaklaşıldı.

Gaziantep'te beyaz altın bereketi

Beyaz altın üreticisinin yüzünü güldürüyor

GAZİANTEP - Araban ovasında başlayan ve beyaz altın olarak tabir edilen pamuğun hasadında sona yaklaşıldı. Pamuk hasadı bu sene üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinin bereketli ovasında yetişen ve halk arasında beyaz altın diye tabir edilen pamuk bu sene üreticisinin yüzünü güldürdü. Araban ovasında 15 bin dönüm alanda pamuk ekilirken dönümden 500 ton pamuk rekoltesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığının da desteklediği çiftçinin yüzü gülüyor.

"15 bin dönüm arazide pamuk ekildi"

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun pamuğun bu sene 15 bin dönüm arazide ekildiğini belirterek, "Bu sene 15 bin dönüm pamuk ekildi. 7 bin 500 ton pamuk rekoltesi bekliyoruz. Bu sene pamuk hasadı oldukça iyi geçti. Şuanda son hasadı yapıyoruz.

"Çiftçi memnun"

Çiftçinin bu sene hasattan memnun kaldığını belirten Altun, "Bu sene özellikle çiftçimiz verimden ve satıştan oldukça memnundur. Tarım bakanımız da bize güzel bir fiyat verdi. Desteklemeyi de iyi verdi. Çiftçilerimiz bu sene çok memnun kaldı. Hasadımız 10 güne kalmaz biter" diye konuştu.

Gaziantep'te beyaz altın bereketi
Gaziantep'te beyaz altın bereketi
Gaziantep'te beyaz altın bereketi
Gaziantep'te beyaz altın bereketi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYTEN IŞIK

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