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(Özel haber) Fatih Mert: "Bu şartlarda ligin oynanması zor"

(Özel haber) Fatih Mert:
05.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:59

Bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, "Liglerin oynanması bu şartlarda zor gibi görünüyor" dedi.

Bir futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan MKE Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, "Liglerin oynanması bu şartlarda zor gibi görünüyor" dedi. Başkan Mert, bugün Bakan Koca ile TFF arasında yapılacak olan görüşmede ise futbolcuların görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

MKE Ankaragücü'nde bir futbolcunun korona virüs teşhisiyle tedavi altına alınmasının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Fatih Mert konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Başkan Mert, test sonucu pozitif çıkan oyuncunun tedavisine devam edildiğinin altını çizerek, "Futbolcularımızın hepsi bir araya gelmiyordu, dün ilk kez test için ayrı ayrı gruplarla ayrı saatlerde tesislere geldiler. Futbolculara teknik ekibe ve kulüpte çalışanlara test yapıldı. Bir futbolcunun pozitif olduğunu öğrendik. Akşam bu futbolcu tekrar hastaneye çağrıldı. Hastanede ileri tetkikler yapıldı. Tedavisi devam ediyor. Temas eden yönetici arkadaşımız vardı, onlarla ben de aynı ortamda bulunmuştum. Biz de test yaptırdık. Yöneticilerin test sonuçları da 1-2 saate çıkacak" şeklinde konuştu.

"Birçok kulüpte futbolcular oynamak istemiyor"

Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TFF arasında liglerin geleceğine dair yapılacak toplantıya da değinen Başkan Fatih Mert, "Şunu biliyorum; birçok kulüpte futbolcular oynamak istemiyorlar. Bunu medyadan takip ediyorum. Herkesin kafasında birçok soru işareti var. Oynanmaması yönünde görüşler var. Bugünkü görüşmeden de bunların dikkate alınacağı bir karar bekliyorum" diye konuştu.

"Liglerin oynanması bu şartlarda zor gibi görünüyor"

Fatih Mert, şu anki durumda liglerin devam etmesinin zor olduğunu vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Bir şehirde oynanmasına kulüpler sıcak bakmadılar. Kulüpler Birliği ve TFF Başkanı ile birlikte yapılan görüşmede buna sıcak bakılmadı. Mümkün gibi görünmüyor. Başlaması ile ilgili de 12 Haziran söyleniyor. Bununla ilgili de bugün yapılacak toplantının sonucunu bekliyoruz. Liglerin oynanması bu şartlarda zor gibi görünüyor. Karar devlet büyüklerinin. Onların vereceği kararı bekliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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