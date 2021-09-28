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(Özel haber) Cansu Özbay: "Gurur duyulacak bir performans sergiledik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
(Özel haber) Cansu Özbay:

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Cansu Özbay, "Çok güzel bir yaz sezonu geçirdik.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın başarılı oyuncusu Cansu Özbay, "Çok güzel bir yaz sezonu geçirdik. Gurur duyulacak bir performans sergiledik ve şimdi önümüzde yepyeni bir sezon var. Tabii ki dinlenecek çok fazla zamanımız olmadı ama biz zaten bu tempoya alışkınız" dedi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda, 2021-2022 sezonu açılış toplantısı gerçekleşti. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve sarı-siyahlılarını tecrübeli pasörü Cansu Özbay da burada İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Gurur duyulacak bir performans sergiledik"

Tokyo Olimpiyatları ve hemen ardından Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ile birlikte zorlu bir yaz dönemi geçirdiklerinin hatırlatılması üzerine Cansu, "Çok güzel bir yaz sezonu geçirdik. Gurur duyulacak bir performans sergiledik ve şimdi önümüzde yepyeni bir sezon var. Tabii ki dinlenecek çok fazla zamanımız olmadı ama biz zaten bu tempoya alışkınız. Yeni sezon için çok heyecanlıyım. Yeni bir sezon var önümüzde ve VakıfBank'ın 35. sezonu, 5 tane kupa var. Bunun motivasyonu çok ayrı bence. O yüzden bu yorgunluğu unuttuk diyebilirim. Zaten çalışmalarımıza yoğun bir şekilde başladık. Yavaş yavaş hazırız. Bu yorgunluğun pek bizi etkileyeceğini düşünmüyorum yeni sezonda" diye konuştu.

"Herkes birbirini çok seviyor"

Takıma yeni katılan isimlerle alakalı da Cansu Özbay, şu cümlelere yer verdi:

"Hepsi bildiğimiz oyuncular, hepsiyle çok yakınız. Daha önce zaten altyapıda oynayan oyuncular bizimle beraber, A Takım'da da forma giymişlerdi. Meryem abla ve Aylin için de aynı, onlarla zaten milli takımda oynadık. O yüzden bizim için çok da yeni oyuncular değiller. Eminim ki çok güzel bir hava olacak takımda. Herkes birbirini çok seviyor ve çok güzel bir ortam oluştu şimdiden. Eminim bu tüm sezon için devam edecektir."

"Hedefimiz kupayı alabilmek"

İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 5 Ekim Salı günü saat 19.00'da Eczacıbaşı'yla oynayacakları Şampiyonlar Kupası'na da değinen milli voleybolcu, "Eczacıbaşı gerçekten çok iyi oyuncuları olan bir kulüp. Çok güzel ve zorlu bir maç bizi bekliyor olacak ama eminim ki çok keyif de alacağımızı düşünüyorum. Seyri güzel bir maç olacak bence. Tabii ki de hedefimiz kupayı alabilmek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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