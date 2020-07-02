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(Özel haber) Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı

Beşiktaş, Kayserispor'da forma giyen genç futbolcu Emre Demir için resmi teklifini yaptı.

(Özel haber) Beşiktaş, Emre Demir için resmi teklifini yaptı
02.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:24

Beşiktaş, Kayserispor'da forma giyen genç futbolcu Emre Demir için resmi teklifini yaptı. Taraflar, bu hafta oynanacak olan Kayserispor-Beşiktaş maçında ikinci kez masaya oturmaya hazırlanıyor.

Gelecek sezon için kadro çalışmalarının startını veren Beşiktaş, Kayserispor'da forma giyen Emre Demir için resmi teklifte bulundu. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın transfer raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştü. Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenilirdi.

Ancak Beşiktaş yönetiminin, bu hafta konuk olacağı Kayserispor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı yetkililerle Emre Demir için ikinci bir görüşme yapacağı da öğrenildi.

Mensah için de nabız yoklanacak

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan bir diğer isim ise Bernard Mensah. Siyah-beyazlıların, Emre Demir'in yanı sıra Kaysersipor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için de sarı-kırmızılı takımla görüşeceği öğrenildi. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde, hem Emre Demir hem de Mensah için yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu söylemişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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