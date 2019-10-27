27.10.2019 02:29

-(Özel haber) 4 Dünya şampiyonluğunun yanına 3 Avrupa şampiyonluğu koymak için çalışıyor

DÜZCE - Tyland'ın başkenti Bangkok'ta Dünya Muay Thai Şampiyonasında 1. olarak Türk Bayrağını göndere çektiren Bediha Taçyıldız, Avupa Şampiyonası öncesinde antrenmanlarına Düzce'de devam ediyor. Bu defa Avrupa şampiyonu olmak için ter dökecek olan Bediha, antrenmanlarına yoğun şekilde devam ederken Düzce Üniversitesinde eğitimine de devam etmeye çalışıyor. 4. Dünya şampiyonluğunu kazanan ve Türkiye'ye Altın Madalya getiren iki sporcudan birisi olan Bediha Taçyıldız, Avrupa'da da 3. defa şampiyon olarsak kürsüye çıkmak için yoğun antrenman temposuna devam ediyor.

Temmuz ayında Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yapılan Dünya Muaythai Şampiyonasında Türkiye için ringe çıkan ve Buğra Erdoğan ile birlikte altın madalya kazanarak kariyerinde 4. Dünya Şampiyonluğunu alan Bediha Taçyıldız, Dünya Şampiyonluğunun ardından gözünü Avrupa Şampiyonasına dikti. Kariyerinde daha önce 2 defa Avrupa şampiyonu olan Bediha Taçyıldız, şampiyona için yoğun şekilde çalışmalarına devam ederken Düzce Üniversitesi öğrencisi olarak okuluna devam etmeye çalışıyor. Bu noktada günlük yoğun şekilde program uygulayan Bediha Taçyıldız, antrenman yaptığı salonda Dünya şampiyonluğunu ve hazırlandığı Avrupa Şampiyonasını değerlendirdi. Dünya Şampiyonası'nın güzel geçtiğinin altını çizen milli sporcu, "Beklediğimiz gibi Dünya şampiyonası turnuvası güzel geçti. Çünkü çok büyük bir hazırlık dönemi geçirdik. Şimdi önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Düzce'deyim bir haftalığına okulumu ve derslerimi ayarlamak için buraya geldim. Bir hafta sonra tekrar İstanbul'a gideceğim. Çünkü Avrupa Şampiyonasına kısa bir süre kaldı. Antrenmanlarıma orada devam edeceğim ve milli takım kampında olacağız. Yoğun bir şekilde çalışmalarım devam ediyor. Elimden geldiği kadar fazla antrenman yapmaya çalışıyorum. Umarım Avrupa'da da en iyi şekilde temsil edip 1. olacağım" açıklamasını yaptı.

Daha öncede Dünya ve Avrupa Şampiyonu olduğunu dile getiren Bediha Taçyıldız, "Tabii ki bu benim ilk dünya şampiyonluğum değil. Dört kez dünya şampiyonu oldum. Şimdi de 3. defa Avrupa şampiyonu olmak için çalışıyorum" şeklinde konuştu.

Avrupa ve Dünya Muaythai federasyonlarının sayfalarında kendisi ile ilgili haberlere yer verdiğini de dile getiren Bediha Taçyıldız, "Avrupa Muay Thai Federasyonu'nun haberini sayfasına taşıdı. Bu benim için gurur verici. Onun için çok mutluyum aynı şekilde dünya şampiyonu olduktan sonra Dünya Muay Thai Federasyon tekrar Buğra arkadaşımı ve beni haber yaptı. Aynı şekilde Avrupa Şampiyonası'nda geleceğimizi ve orada da altını hedefliyor diye yazıldı. Umarım onların dediğini tekrar yaparız orada Avrupa Şampiyon oluruz" diye konuştu.

Muay Thai Doğu Marmara Bölge Başkanı Birol Aksu ise kendisine bağlı bölgeden 2 dünya şampiyonu çıkartmanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA