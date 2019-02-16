Özel Günlerin Adresi: Grand Cevahir Otel

Grand Cevahir Otel market satış müdürü Tuğba Sayındı, "11 yıldır bu sektörün içerisinde görev alıyorum. Her yıl çiftlerimizin yüzünü güldürecek güzel ve harika düğünler yapıyoruz. Otelimiz 2002 yılında hizmet vermeye başladı. 2 bin kişilik bir balo salonumuz var. 500 kişilik bir balo salonumuz bunun dışında bir de 400 kişilik havuz başı yerimiz var.Hem açık hem kapalı mekan anlamında müşterilerimize çeşitli alternatifler sunarak onların istediği şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

"ÖZEL GÜNLERİNE İMZA ATIYORUZ"

Tuğba Sayındı, "İnsanların en özel gününde bizimde imzamız mutlaka oluyor. Üzeriden yıllar geçmesine rağmen unutamadan bizlere teşekkür ediyorlar. Hatta onların çocuklarına bile organizasyon yapıyoruz. Bizim en büyük avantajımız işin başından sonuna kadar çiftlerimizle birlikte olmamız. Bizle anlaşmaya ya da ilk görüşmeye geldiklerinde daha anlaşma bile yapmadan kimle görüşüyorlarsagecenin sonuna kadar o kişi eşlik ediyor." şeklinde konuştu.

"HAYALLERİNE GÖRE HİZMET ETMENİN GAYRETİNDEYİZ"

Sayındı, "Genelde otellerin bir paketleri olur. Bu yetersiz kalabiliyor. Bu bir hayal işi ve buraya gelen her çiftin hayali farklı oluyor. Kimi beyaz bir düğün isterken kimi kırmızılarla donatılmış bir düğün istiyor.Bunlar için organizasyon firması desteği almak gerekiyor. Bizim de bu noktada çözüm ortaklarımız var. Ses-ışık firmaları, eğlendirmeyi sağlayacak orkestra ve DJ performansları ile düğün fotoğraf hizmetleri sayesinde çiftlerimizin özel gününü unutulmaz kılıyoruz ." ifadelerini kullandı.