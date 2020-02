(Özel) Efsane uçak Türkiye'de

11.02.2020 08:59 | Son Güncelleme: 11.02.2020 08:59

Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Tesislerinde bulunan müze için satın alınan ve Türkiye'ye getirilen dünyanın uçan en büyük çift kanatlı uçağı 63 yaşındaki "Antonov An 2", Balıkesir'in Edremit Koca Seyit Havalimanı'na inerek Türkiye'ye ulaştı.



Almanya'dan kalkıp 4 etapta 12 saat uçarak Edremit Koca Seyit Havalimanı'na gelen uçak büyük bir ilgi ile karışlandı. 63 yıldır uçan ve 12 kişi taşıma kapasitesine rahip Rus yapımı uçak, dünyanın en güvenli uçakları arasında gösteriliyor. Almanya'dan satın alınan Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Tesisleri'ndeki müzedeki envantere katılacak olan AN 2, kendi üretiminin dünyadaki en iyi ve korunmuş örneklerinden birisi olarak gösteriliyor. 1947-2001 yılları arasında yaklaşık 18 bin adet üretilen ve ülkemizde de Türk Hava Kurumu tarafından uzun yıllar paraşüt eğitimlerinde kullanılan ve daha sonra servis dışı kalan AN 2'ler, havacılık tarihinin önemli uçakları arasında yer alıyor. Pilotlar Oben Oğultarhan ve Frank Raise tarafından Edremit'e kadar getirilen uçak, 5. etap uçuşunu ise yaklaşık 3 saatlik Edremit Sivrihisar uçuşu ile gerçekleştiriyor. Bu son etap ile AN 2 yeni evine kavuşmuş olacak. - BALIKESİR

Kaynak: İHA