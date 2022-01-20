Ozegovic Manisa FK'ya

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa FK son olarak Adanaspor forması giyen Sırp golcü Ognjen Ozegovic'i kadrosuna katıyor.

Bursaspor ile de görüşen ancak transferi gerçekleşemeyen Ozegovic'in Manisa ekibine imza atması bekleniyor.Bu sezon 13 maçta 5 gol kaydeden 27 yaşındaki golcü yonucu geçen sezon ise turuncu beyazlı ekiple 24 maça çıkarken 14 gol atma başarısı gösterdi.