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Ozegovic Manisa FK'ya

Ozegovic Manisa FK'ya
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa FK son olarak Adanaspor forması giyen Sırp golcü Ognjen Ozegovic'i kadrosuna katıyor.

MANİSA (DHA) -

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa FK son olarak Adanaspor forması giyen Sırp golcü Ognjen Ozegovic'i kadrosuna katıyor.

Bursaspor ile de görüşen ancak transferi gerçekleşemeyen Ozegovic'in Manisa ekibine imza atması bekleniyor.Bu sezon 13 maçta 5 gol kaydeden 27 yaşındaki golcü yonucu geçen sezon ise turuncu beyazlı ekiple 24 maça çıkarken 14 gol atma başarısı gösterdi.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

Adanaspor, Spor Toto, Manisa, Sırp, Spor, Haber

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