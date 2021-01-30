Özbekistan, Kovid-19'un hızlı yayılan türünün görüldüğü ülkelerden gelenlere giriş yasağını 1 ay daha uzattı
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Özbekistan, Kovid-19'un hızlı yayılan türünün görüldüğü ülkelerden gelenlere giriş yasağını 1 ay daha uzattı

30.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 30.01.2021 09:50
Özbekistan, Kovid-19'un hızlı yayılan türünün görüldüğü ülkelerden gelenlere giriş yasağını 1 ay daha uzattı

Özbekistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün ortaya çıktığı ülkelerden gelenlere uyguladığı giriş yasağını 1 Mart'a kadar uzattı.

Özbekistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün ortaya çıktığı ülkelerden gelenlere uyguladığı giriş yasağını 1 Mart'a kadar uzattı.

Özbekistan Koronavirüsle Mücadele Komisyonu tarafından alınan karar göre, Kovid-19'un mutasyona uğramış türünün ortaya çıktığı İngiltere, İtalya, Danimarka, Avusturya, Avustralya, Hollanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden gelenlere uygulanan ve 1 Şubat'a kadar geçerli olan ülkeye giriş ve bu ülkelerden uçak seferleri yasağı, 1 Mart'a kadar uzatıldı.

1 ay uzatılan yasağın uygulanacağı ülkelere, bu kez Almanya da dahil edildi.

Bu ülkelerde bulunan ve Özbekistan'a üçüncü ülkeler üzerinden giriş yapan Özbek vatandaşları ise 14 gün boyunca karantina merkezlerinde tutulacak.

Toplam vaka sayısının 78 bin 672'ye çıktığı Özbekistan'da, iyileşenlerin sayısı 62 artarak 77 bin 146'ya ulaştı.

Ülkede, şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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