Özaslan ve Türkkan arasındaki "müjde" polemiği sosyal medyanın gündemine oturdu
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Özaslan ve Türkkan arasındaki "müjde" polemiği sosyal medyanın gündemine oturdu

Haberler.com / Bilal Çığrım - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi sonrasında iktidar ve muhalefet partili vekiller sosyal medyada birbirine girdi. İyi Partili Lütfü Türkkan'ın, "Vereceği en büyük müjde: beceremedim, bırakıyorum" yorumuna karşılık AK Partili Alpay Özaslan, " Sizin için en büyük müjde, Genel Başkanınız Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapması" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında verdiği doğal gaz müjdesi sosyal medyada polemiğe neden oldu. AK Partili vekiller ile muhalefet vekillerinin sosyal medyada "müjde" ile ilgili yaptığı paylaşımlar gündeme damga vurdu.

Özaslan ve Türkkan arasındaki 'müjde' polemiği sosyal medyanın gündemine oturdu

TWİTTER'DA TT OLDU

İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'ın, Cumhurbaşkanının verdiği doğal gaz müjdesi ile ilgili attığı tweet kısa sürede binlerce yorum alırken AK Parti TBMM idari amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özaslan'ın, Lütfü Türkkan'a verdiği cevap Twitter'da TT oldu.

Özaslan ve Türkkan arasındaki 'müjde' polemiği sosyal medyanın gündemine oturdu

"SEVİNMENİZİ BEKLEMİYORUZ"

"Alpay" başlığı ile açılan hashtag'e binlerce yorum atıldı. Türkkan, yaptığı paylaşımda "Vereceği en büyük müjde; beceremedim, bırakıyorum" ifadelerini kullanırken, AK Partili Özaslan ise Türkkan'a cevap olarak, " Sizin için en büyük müjde, Genel Başkanınız Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yapması. O yüzden vatanın ve milletin faydasına olacak bir şeye sevinmenizi beklemiyoruz" dedi.

Özaslan ve Türkkan arasındaki 'müjde' polemiği sosyal medyanın gündemine oturdu
Özaslan ve Türkkan arasındaki 'müjde' polemiği sosyal medyanın gündemine oturdu
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Bilal Çığrım
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