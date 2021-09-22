Ozan Tufan, tığ gibi oldu! İngiltere'deki ilk maçında döktürdü - Haberler Spor
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Ozan Tufan, tığ gibi oldu! İngiltere'deki ilk maçında döktürdü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Milli futbolcu Ozan Tufan, Watford'da ilk maçına çıktı. 26 yaşındaki orta saha, Stoke City'yle oynanan Lig Kupası 3. tur maçında geceye damga vurdu. Otoritelerden tam not alan ozan, yüzde 80.8 pas isabeti, rakip yarı alanda da yüzde 72.7 pas isabeti yakaladı. Üçüncü bölde bu aranı yüzde 77'ye yükseltti. 6 kez ikili mücadele, 2 kez de hava topu kazandı. Ozan, verdiği kilolarla da dikkat çekti.

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Watford ile Stoke City karşı karşıya geldi. Eski Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, Watford formasıyla 90 dakika sahada kaldığı maçta Stoke City mücadeleyi 3-1 kazandı.

Ancak Ozan Tufan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

TAM NOT ALDI

Watford formasıyla ilk maçına çıkan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcunun fazla kilolarından kurtulmuş olması dikkatlerden kaçmadı. Ozan Tufan ayrıca ilk maçında 90 dakika boyunca yakaladığı istatistiklerle İngiliz futbolseverlerden tam not aldı.

Ozan Tufan, tığ gibi oldu! İngiltere'deki ilk maçında döktürdü

ORTA SAHAYA DAMGA

Spor Arena'nın aktardığı habere göre; Stoke City karşısında 90 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, %80.8 pas isabet yüzdesiyle oynadı. Rakip yarı alanda %72.7 pas isabet yüzdesi yakalayan Ozan Tufan, üçüncü bölgede ise bu oranı %77'ye yükseltmeyi başardı.

90 dakika boyunca Stoke City kalesine 4 şut gönderen Ozan Tufan, 1 kez isabet buldu. Rakip ceza sahasında 2 kez topla buluşan milli orta saha, ayrıca 6 kez ikili mücadele, iki kez de hava topu kazandı.

Ozan Tufan'ın geceye damga vuran istatistiği ise Stoke City karşısında 10 sahipsiz top kazanması oldu.

Ozan Tufan, tığ gibi oldu! İngiltere'deki ilk maçında döktürdü
Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Watford'un hocası Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü: Kendisini topla çok rahat hissediyor

Watford'un hocası Munoz'dan Ozan Tufan'a övgü: Kendisini topla çok rahat hissediyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Soner Bayraktar:Madem zayıflayabiliyordun fenerbahçe de neden zayiflamadin hep fazla kilo ile oynadin
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Haber: Ozan Tufan, tığ gibi oldu! İngiltere'deki ilk maçında döktürdü - Haberler Spor
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