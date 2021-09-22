Ozan Tufan, tığ gibi oldu! İngiltere'deki ilk maçında döktürdü

İngiltere Lig Kupası 3. tur maçında Watford ile Stoke City karşı karşıya geldi. Eski Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, Watford formasıyla 90 dakika sahada kaldığı maçta Stoke City mücadeleyi 3-1 kazandı.

Ancak Ozan Tufan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

TAM NOT ALDI

Watford formasıyla ilk maçına çıkan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcunun fazla kilolarından kurtulmuş olması dikkatlerden kaçmadı. Ozan Tufan ayrıca ilk maçında 90 dakika boyunca yakaladığı istatistiklerle İngiliz futbolseverlerden tam not aldı.

ORTA SAHAYA DAMGA

Spor Arena'nın aktardığı habere göre; Stoke City karşısında 90 dakika süre alan tecrübeli oyuncu, %80.8 pas isabet yüzdesiyle oynadı. Rakip yarı alanda %72.7 pas isabet yüzdesi yakalayan Ozan Tufan, üçüncü bölgede ise bu oranı %77'ye yükseltmeyi başardı.

90 dakika boyunca Stoke City kalesine 4 şut gönderen Ozan Tufan, 1 kez isabet buldu. Rakip ceza sahasında 2 kez topla buluşan milli orta saha, ayrıca 6 kez ikili mücadele, iki kez de hava topu kazandı.

Ozan Tufan'ın geceye damga vuran istatistiği ise Stoke City karşısında 10 sahipsiz top kazanması oldu.

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