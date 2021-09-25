Ozan Tufan, Premier Lig sahnesine çıktı! İşte milli futbolcumuzun ilk maç karnesi - Haberler Spor
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Ozan Tufan, Premier Lig sahnesine çıktı! İşte milli futbolcumuzun ilk maç karnesi

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İngiltere Premier Lig'de 6. hafta maçında Watford, sahasında Newcastle United'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Tom Cleverly'nin yerine 46. dakikada giren Ozan Tufan, yüzde 77 pas isabetiyle oynarken yaptığı 4 kilit pasla dikkat çekti.

Fenerbahçe'den Watford'a kiralanan Ozan Tufan, Premier Lig'de ilk maçına çıktı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan milli futbolcu karşılaşmayı 6.4 puanla bitirdi.

4 KİLİT PAS ATTI

Karşılaşmada Newcastle United'ın golünü 23. dakikada Sean Longstaff'la öne geçerken 72. dakikada Ismaila Sarr'la Watford eşitliği yakaladı. Milli futbolcumuz Ozan Tufan, 46. dakikada Tom Cleverley'nin yerine oyuna dahil oldu. Ozan, yaptığı 4 kilit pasla dikkat çekerken ikili mücadelelerdeki performansı ise henüz beklenilen seviyede değil

Ozan Tufan'ın Newcastle United maçı performansı:

  • Dakika: 45
  • İsabetli pas: 17/22 (%77)
  • Kilit pas: 4
  • Orta: 1/0
  • Kaleyi bulmayan şut: 1
  • Top sürme girişimleri : 2/1
  • Kazanılan ikili mücadele: 5/1
  • Kazanılan hava topu mücadelesi: 1/1
  • Top kaybı: 10
  • Faul: 1

Ozan Tufan, Premier Lig sahnesine çıktı! İşte milli futbolcumuzun ilk maç karnesi
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Haber: Ozan Tufan, Premier Lig sahnesine çıktı! İşte milli futbolcumuzun ilk maç karnesi - Haberler Spor
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