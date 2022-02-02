Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti - Haberler Spor
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Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Watford'dan takım arkadaşı Danny Rose transferinden vazgeçti. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli sol bek, Ozan Tufan'la aynı uçakla gelecekti. Ancak evrakları bile hazırlanan Rose transferi son anda iptal edildi.

Ozan Tufan'la birlikte bugün İstanbul'da olması beklenen Danny Rose transferi iptal edildi. Sarı-Lacivertliler her konuda anlaşmaya vardığı ve evraklarını hazırladığı tecrübeli sol bekten vazgeçti.

Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini son anda iptal etti

MENTAL DÜŞÜŞ VE KİLO PROBLEMİ

Tottenham'da gösterdiği performansla İngiltere Milli Takımı'nın değişilmezleri arasına yazdıran Rose, mental ve kilo problemleri nedeniyle bir süredir düşüşte. Ozan gibi Watford'da ilk tercihler arasına giremedi.

Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferini son anda iptal etti

TARAFTAR İSTEMEDİ

Danny Rose transferine Fenerbahçeli taraftarlar da karşı çıktı. Sarı-Lacivertli taraftarların sosyal medyadaki olumsuz tepkileri, transferin iptal edilmesinde etken oldu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Fenerbahçe, Danny Rose, Ozan Tufan, Spor, Haber

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