Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti

Ozan Tufan'la birlikte bugün İstanbul'da olması beklenen Danny Rose transferi iptal edildi. Sarı-Lacivertliler her konuda anlaşmaya vardığı ve evraklarını hazırladığı tecrübeli sol bekten vazgeçti.

MENTAL DÜŞÜŞ VE KİLO PROBLEMİ

Tottenham'da gösterdiği performansla İngiltere Milli Takımı'nın değişilmezleri arasına yazdıran Rose, mental ve kilo problemleri nedeniyle bir süredir düşüşte. Ozan gibi Watford'da ilk tercihler arasına giremedi.

TARAFTAR İSTEMEDİ

Danny Rose transferine Fenerbahçeli taraftarlar da karşı çıktı. Sarı-Lacivertli taraftarların sosyal medyadaki olumsuz tepkileri, transferin iptal edilmesinde etken oldu.