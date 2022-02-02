Ozan Tufan'la aynı uçaktaydı! Fenerbahçe yıldız futbolcunun transferinden vazgeçti
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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın Watford'dan takım arkadaşı Danny Rose transferinden vazgeçti. Her konuda anlaşma sağlanan tecrübeli sol bek, Ozan Tufan'la aynı uçakla gelecekti. Ancak evrakları bile hazırlanan Rose transferi son anda iptal edildi.
Ozan Tufan'la birlikte bugün İstanbul'da olması beklenen Danny Rose transferi iptal edildi. Sarı-Lacivertliler her konuda anlaşmaya vardığı ve evraklarını hazırladığı tecrübeli sol bekten vazgeçti.
MENTAL DÜŞÜŞ VE KİLO PROBLEMİ
Tottenham'da gösterdiği performansla İngiltere Milli Takımı'nın değişilmezleri arasına yazdıran Rose, mental ve kilo problemleri nedeniyle bir süredir düşüşte. Ozan gibi Watford'da ilk tercihler arasına giremedi.
TARAFTAR İSTEMEDİ
Danny Rose transferine Fenerbahçeli taraftarlar da karşı çıktı. Sarı-Lacivertli taraftarların sosyal medyadaki olumsuz tepkileri, transferin iptal edilmesinde etken oldu.