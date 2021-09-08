Ozan Tufan'ın Watford taraftarlarına İngilizce mesajı sosyal medyayı ikiye böldü
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Ozan Tufan'ın Watford taraftarlarına İngilizce mesajı sosyal medyayı ikiye böldü

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor

Fenerbahçe'den İngiltere Premir Lig ekibi Watford'a transfer olan Ozan Tufan, kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan bir video ile taraftarlara seslendi. Video kısa sürede büyük beğeni toplarken, Milli futbolcunun İngilizce aksanı ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Ozan Tufan'ın İngilizcesini sorunsuz bulanlar kadar eleştirenler de vardı.

2015'ten bu yana Fenerbahçe forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandı.

YENİ KULÜBÜNDE 18 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Bu sezon İngiliz ekibinin formasını giyecek olan Ozan Tufan'ın yeni kulübünde 18 numaralı formayı terleteceği açıklanırken, cumartesi günü oynanacak olan Wolverhampton maçında da forma giymesi bekleniyor.

Ozan Tufan'ın Watford taraftarlarına İngilizce mesajı sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Yeni kulübünün sosyal medya hesabından bugün Watford taraftarlarına bir videoyla seslenen yıldız futbolcunun İngilizcesi ise kullanıcıları ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcıları Ozan Tufan'ın aksanında herhangi bir sorun bulmadıklarını ifade etse de, büyük bir kısım yıldız futbolcunun konuşmasını eleştirdi.

İşte o yorumlardan bazıları;

- Neticede Watford taraftarının, Ozan'ın ne demek istediğini anladığından adım gibi eminim.

- Kelimelerin kifayetsiz kaldığı aksandır.

- Herhangi bir sorun görmedim. İngilizceyi bir Türk gibi konuşuyor. Olması gerektiği gibi.

- Sondaki bakışı ve gülüşü bende prompterdan okuyormuş gibi bir his bıraktı.

Ozan Tufan'ın Watford taraftarlarına İngilizce mesajı sosyal medyayı ikiye böldü
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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Ozan Tufan'ın Watford taraftarlarına İngilizce mesajı sosyal medyayı ikiye böldü - Haberler Spor
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