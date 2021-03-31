Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi
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Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Nişanlısı Rojin Haspolat ile dünya evine giren Ozan Tufan'ın eşiyle yaptığı dans sosyal medyayı salladı. Kariyerinin en formda dönemini geçiren 26 yaşındaki futbolcunun dansta eşinin enerjisine yaklaşmakta zorlandığı görüldü, ama sempatik tavırlarını başta Ali Koç olmak üzere izleyenler tebessüm izledi. Ozan, düğünde Fenerbahçe ile özdeşleşmiş 'Mohikan Marşı' da çaldırarak, taraftarların takdirini topladı.

Son zamanlarda ortaya koyduğu performansla Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın gözbebeği olan Ozan Tufan, Rojin Haspolat'la hayatını birleştirdiği nikah töreninde sevenleriyle eğlenceli anlar yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu, düğünden önce şarkılar söyledi, fotoğraflar çektirdi. Ozan'ın takım arkadaşları ve yakınları da düğünde yer aldı. Sarı-Lacivertli futbolcu, imzanın ardından eşiyle kendini sahneye attı, eğlenceli anlar yaşandı.

Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi

'AH NE GÜNLER' ŞARKISINI SEÇTİLER

Nikah alanına Fenerbahçe ile özdeşleşmiş 'Mohikan' marşıyla gelen Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile 'Ajda Pekkan -Ah Ne Günler' şarkısı eşliğinde dans etti. Rojin'in enerjisini yakalamakta zorlanan Ozan'ın sempatik hallerini Emre Belözoğlu, Ali Koç ve Selçuk Şahin tebessüm ederek izledi. Ozan ve Rojin, düğünlerinde doyasıya eğlendi.

Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi

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