Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi

Nişanlısı Rojin Haspolat ile dünya evine giren Ozan Tufan'ın eşiyle yaptığı dans sosyal medyayı salladı. Kariyerinin en formda dönemini geçiren 26 yaşındaki futbolcunun dansta eşinin enerjisine yaklaşmakta zorlandığı görüldü, ama sempatik tavırlarını başta Ali Koç olmak üzere izleyenler tebessüm izledi. Ozan, düğünde Fenerbahçe ile özdeşleşmiş 'Mohikan Marşı' da çaldırarak, taraftarların takdirini topladı.