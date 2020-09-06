Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı
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Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı

Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan, gün içerisinde dedesinin vefat haberini almasına karşın Sırbistan maçında sahaya kaptan olarak 11'de çıktı. Ozan Tufan'ın bu tavrı, sosyal medyada da büyük takdir topladı.

06.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:43

A Milli Takım ve Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, Sırbistan'la oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında ilk 11'de forma giydi.

Kaptanlık pazubandını da takan başarılı futbolcu, gün içerisinde dedesinin ölüm haberini alarak büyük üzüntü yaşadı. Buna karşın profesyonel bir şekilde davranan Ozan Tufan, maç kadrosunda yer alarak sahaya 11'de çıktı.

Ozan Tufan'ın bu tavrı, sosyal medyada da taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

İşte Ozan Tufan'la ilgili yapılan yorumlardan bazıları;

Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı
Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı
Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı
Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı
Ozan Tufan, dedesi vefat etmesine karşın Sırbistan maçında sahaya çıkarak takdir topladı
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