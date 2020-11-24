Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ozan Tufan, bomba bir transfer itirafında bulundu. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüple sözleşme yenilemeden önce Premier Lig'in kapısından döndüğünü söylerken, Alexander Sörloth hakkında da flaş bir detay paylaştı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Goal.com'a verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu.

Transferiyle ilgili geçmiş dönemlerde yaşanan detayları paylaşan Ozan Tufan, Premier Lig ekibi Crystal Palace'a transferinin Sörloth'un kadroya katılması nedeniyle gerçekleşmediğini ifade etti.

"UÇAK BİLETİM BİLE HAZIRDI"

İngiliz ekibi tarafından uçak biletini bile gönderdiğini belirten 25 yaşındaki futbolcu "Her Türk oyuncunun kariyer planında Avrupa vardır ancak doğru şartlarda gitmek istedim hep. Benim amacım Avrupa'da bir gözüküp geri gelmekten ziyade, oralarda uzunca süreler kalabilmekti. Bu bağlamda bundan birkaç yıl önce Crystal Palace benimle çok ciddi bir şekilde ilgilendi ve imza aşamasına geldik. Uçak biletlerimize kadar gönderildi, tam gideceğimiz günün öncesindeki bir maçta Crystal Palace'ta Sako sakatlandı. Kulüp, acil olarak o bölgeye takviye yapma kararı aldı ve benim transferim gerçekleşmedi. Benim yerime Sörloth'u aldılar. Bu konunun detayları çok bilinmez ancak başımıza böyle bir şey gelmişti" dedi.

"LEVERKUSEN VE RUS KULÜPLERİ DE İSTEDİ"

Crystal Palace'tan sonra kendisiyle Bayer Leverkusen ve Rus kulüplerinin de ilgilendiğini söyleyen Ozan Tufan, "Onun dışında yine Fenerbahçe'yle sözleşme yenilemeden önce Bayer Leverkusen ile konuşmalar oldu. Birçok kulüp durumunuzu soruyor ancak sizin öncelikleriniz önemli burada. Transfer meselesi, üzerine atlanacak, acil karar verilecek bir konu değil bana göre. Benim kulübüm Fenerbahçe, burada önüme bir plan konuluyor ve bu plan beni tatmin ediyor, sonra da burayla sözleşme yeniliyorum. Bu transfer döneminde de ilgilenenler oldu, Rus kulüpleri özellikle. Ancak Fenerbahçe'de şu an çok mutluyum ve tek bir konuya odaklanmış durumdayız: Şampiyonluk" ifadelerini kullandı.