Ozan Tufan'dan soyunma odasında duygusal konuşma: Bu maçı Emre hocamız için kazanıyoruz, emeklerimiz burada kalmasın
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Ozan Tufan'dan soyunma odasında duygusal konuşma: Bu maçı Emre hocamız için kazanıyoruz, emeklerimiz burada kalmasın

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Dün akşam Başakşehir deplasmanında zorlanarak kazanan Fenerbahçe'nin soyunma odasında duygusal ve aynı zamanda coşkulu bir konuşma yaşandı. İlk yarım saat kötü bir futbol ortaya koyan takım, motivasyon olarak düşmüşken devrenin sonlarında Szalai ile eşitliği yakaladı. Soyunma odasında Emre Belözoğlu'nun taktiklerinin ardından kaptan Ozan sözü aldı, "Bu maçı Emre hocamız için kazanıyoruz" dedi ve alkışlar yükseldi.

Zirve yarışında lider Beşiktaş'ın ensesinde nefesini hissettiren Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanından zor olda olsa üç puanla dönmeyi bildi. İlk yarım saatte ortaya koyulan etkisiz futbol, saha içinde futbolcuların motivasyonunu düşürdü. Belözoğlu kulübeden hararetli şekilde yönlendirmelerini yapsa da o bölümde reaksiyon verilemedi. Devre bitmeden Szalai kornerde ön direkte kafayla topu aşırtan Ozan'ın pasını değerlendirdi ve takımını rahatlattı. Soyunma odasında bu gol sayesinde daha coşkulu konuşmalar yaşandı.

LİDERLİĞİNİ HİSSETTİRDİ

Emre Belözoğlu, ikinci yarıda takımına sahayı daha iyi parsellemesini ve daha hızlı pres yapılmasını istedi. Kenar beklerinden adam kaçırmamasını istedi. Taktikler verildikten sonra galibiyet için ortada buluşuldu, Belözoğlu zafere olan inancını anlattı. Bir hayli coşkulu olan kaptan Ozan, "Büyük emek veriyoruz. Kaç haftadır aldığımız iyi sonuçlar ve iyi oyunu burada bırakmayalım. Emre hocamızın emeklerini boşa çıkarmayacağız. Bu maçı onun için kazanıp, sonraki hedeflere odaklanacağız" diye konuştu, bunun ardından alkışlar yükseldi.

Ozan Tufan'dan soyunma odasında duygusal konuşma: Bu maçı Emre hocamız için kazanıyoruz, emeklerimiz burada kalmasın
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