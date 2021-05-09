Rüya gibi bir sezon geçiren Ozan Tufan, istatistikleri altüst etti
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Rüya gibi bir sezon geçiren Ozan Tufan, istatistikleri altüst etti

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Genç kaptan Ozan Tufan, Erzurumspor maçındaki gibi dün de mücadeleye sağ bek olarak başladı. Ancak 35'te Gökhan'ın oyuna girmesiyle asıl pozisyonu orta sahaya geçti ve fark yarattı. Ozan, beraberlik golünü atarak takımını oyunda tuttu. Ozan bu golle kariyerinde skora en çok katkı sağladığı sezonunu yaşadı. 26 yaşındaki futbolcu 6 gol ve 9 asiste ulaştı.

Bu sezon Ozan Tufan fırtınası esiyor. Milli Takım'da attığı golleri Fenerbahçe'de de yapması istenen 26 yaşındaki orta saha beklentileri karşıladı. Ozan, Ankaragücü ağlarını sarsarak kariyerinin en verimli sezonuna ulaştı. Ozan'ın ligdeki katkısı 6 gol ve 9 asist oldu.

KAPTANLIK BİLİNCİ

Ozan Tufan, sahada Sosa, Mesut, Caner gibi tecrübeli isimlerin olmasına rağmen kaptanlık bandını taşıyor. Başarılı orta sahaya kaptanlığı layıkıyla yapabilmesi için takım arkadaşları da destek veriyor ve bunun meyvesi skor olarak dönüyor.

SERGEN YALÇIN KENDİNE GETİRDİ

İki sezon önce Alanya'ya kiralık verilen Ozan Tufan'ın kariyerini alt seviye takımlarda geçireceği konuşuluyordu. Ancak o dönem Sergen Yalçın'la çalışan yetenekli orta saha, tekrar kendini buldu ve gelişimiyle dikaktleri üzerine çekti.

Rüya gibi bir sezon geçiren Ozan Tufan, istatistikleri altüst etti
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