Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu

Fenerbahçe'nin kaptanlarından Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'un kampanyasına 50 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Ayağa kalk Bursa hareketine 50 bin TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan'a teşekkür ederiz" denildi.