Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu
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Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu

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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'un kampanyasına 50 bin TL'lik destekte bulundu. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Ayağa kalk Bursa hareketine 50 bin TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan'a teşekkür ederiz" denildi.

Maddi olarak çok sıkıntılı günler geçiren Bursaspor'un başlattığı 'Ayağa kalk Bursa' kampanyasına şehrin önde gelenleri ve camianın isimleri destek olmaya başladı.

Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu

OZAN UNUTMADI

Uzun yıllardır Fenerbahçe'de top koşturan Ozan da yetiştiği kulübün kampanya çağrısına kayıtsız kalmadı. Ozan, 50 bin TL tutarında hatıra forması aldı.

Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu

"TEŞEKKÜR EDERİZ"

Bursaspor'dan, "Ayağa kalk Bursa hareketine 50.000 TL değerinde hatıra forması alarak katkıda bulunan eski futbolcumuz Ozan Tufan'a teşekkür ederiz" açıklaması yapıldı.

Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu
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Ozan Tufan, altyapısından yetiştiği Bursaspor'a 50 bin TL destekte bulundu - Haberler Spor
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