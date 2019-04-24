Ozan Kabak'a Bir Kötü Haber Daha! Hocasının Ardından Onu da Gönderdiler

Stuttgart takımında görevine son verilen teknik direktör Markus Weinzierl ile birlikte teknik ekipten bazı isimlerle de yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlıların teknik ekibinde olan ve bireysel çalıştırıcı olarak görev yapan Halil Altıntop da bu isimler arasında...

ALTINTOP'UN OZAN'A KATKISI BÜYÜKTÜ

Ozan Kabak, Galatasaray'dan gittiği yeni takımına kısa süre içerisinde uyum sağlarken, 19 yaşındaki oyuncunun bu çabuk adaptasyonunda, Halil Altıntop'un önemli bir payı bulunduğu öğrenildi. Altıntop'un Stuttgart idmanlarından Türk futbolcuyla yakından ilgilendiği, takıma geldiği günden beri her konuda kendisine yardımcı olduğu belirlendi.

Ozan ile sık sık konuşarak her konuda yardımcı olduğu da tespit edilen Halil Altıntop'un görevinden ayrılmasının, genç futbolcu için önemli bir eksiklik yaratacağına dikkat çekildi.