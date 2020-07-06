Özalp'ta yol çalışmaları sürüyor Van'ın Özalp Belediyesince, kentte bazı sokakları birbirine bağlayan yeni yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Özalp Belediyesince, kentte bazı sokakları birbirine bağlayan yeni yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Özalp Belediyesinden yapılan açılamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şemsettin ve Akçagüller mahallelerinde 3 kilometrelik yeni yol açıldığı belirtildi.

Söz konusu yolun alt yapısının tamamlanarak asfalt için hazır hale getirildiği ifade edilen açıklamada, "İlçemizin hemen her bölgesinde özellikle kırsal kesimde tarımla uğraşılıyor. Vatandaşlarımızdan gelen arazi yollarının açılması taleplerini değerlendirerek, bu işlemleri gerçekleştiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA