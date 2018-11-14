Özal Ailesi'nin Köşkü Satılığa Çıkarıldı

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının ardından eşi Semra Özal'ın 24 yıl kadar yaşadığı köşk, satışa çıkarıldı.

SEMRA ÖZAL'IN 24 YIL YAŞADIĞI KÖŞ SATIŞA ÇIKARILDI

Turgut Özal'ın vefatından 6 ay sonra eşi Semra Özal'ın taşındığı Sarıyer'deki köşk satılığa çıkarıldı. 1 dönüm arsa üzerine inşa edilen köşk, Sarıyer'de Büyükdere Caddesi üzerinde bulunuyor. Denize çok yakın bir mesafede olan köşkün satışına, bir gayrimenkul danışmanlık şirketi aracılık edecek.

DEĞERİ 20 MİLYON TL

Özal ailesinin uzun yıllar yaşadığı 4 katlı köşkün satışına aracılık eden Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş, yaptığı açıklamada köşkün 20 milyon TL karşılığında satışa sunulduğunu bildirdi.