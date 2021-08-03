Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Samsun Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı
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Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Samsun Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Samsun Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Ekonomi

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın Samsun Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, sendikanın Samsun Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Öz Finans İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Eroğlu'nun katıldığı 1. Olağan Genel Kurulu'nda şube başkanlığına aday olan Önder Doğan, delegelerin tam desteğini alarak Samsun Şube Başkanı seçildi.

Eroğlu, burada yaptığı açıklamada, ekonomilerin sürekli devinim halinde olduğunu belirtti.

Devinimlerde, inişler ve çıkışların olmaya devam edeceğini aktaran Eroğlu, "Mesela 1929 buhranında Almanya'da bir el arabası mark götürüyorsunuz, 1 ekmek alıyorsunuz. Yüzde 1 milyon enflasyon yaşanmıştı. Aynı tarihlerde bizim bozuk diye tabir ettiğimiz demir para basılmıyor. Çünkü paranın maliyeti kendi değerinin üstünde. Böyle olunca esnaf para üstü veremiyor ve tahta parçasının üzerine alacağı yazılarak veriliyor." diye konuştu.

Eroğlu, dünyada bütün ülkelerin sıkıntılar yaşadığını ve üretimle bu sıkıntılardan kurtulduğunu belirterek "O zaman bizim büyüklerimiz, ağabeylerimiz yatırım yaparak üreterek bu sıkıntıdan kurtulabilirler. Üretmediğimiz, üretecek makineleri yapmadığımız takdirde ara malları yurt dışından alacağız. Üretip ülkemizde satacağız ve ara mamul parasını yurt dışına göndereceğiz. Bize bir şey kalmayacak ve açık verecek. O zaman büyümeniz kredi ile olacak. Kredileri sizler vereceksiniz. İnşallah verilen krediler yatırıma gider. Ülkeye faydası olur. Tüketime giderse yine faydası olur ama bir sonraki yıl yine tüketici kredisi bulmak zorunda kalırız." değerlendirmesinde bulundu.

Öz Finans İş Sendikası Samsun Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na, Ziraat Bankası Çorum Bölge Müdürü Bekir Eken, Halk Bankası Samsun Bölge Koordinatörü Erdoğan Özdemir, Ziraat ve Halk Bankası Şube Müdürleri, sendika genel başkan yardımcıları, şube başkanları ile üyeler ve davetliler katıldı.

Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Samsun Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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