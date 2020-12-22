Oyundan alınmasına sinirlenen Galatasaraylı Diagne, soyunma odasının yolunu tuttu

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da oyundan alınmasına sinirlenen Mbaye Diagne, tepki göstererek doğrudan soyunma odasına gitti.

Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Göztepe maçında oyundan alınan golcü futbolcu Mbaye Diagne, tepki gösterdi.

Mücadelenin 62. dakikasında Feghouli ile 3-1'lik üstünlüğü yakalayan Galatasaray'da 67. dakikada Oğulcan Çağlayan, Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin yerine oyuna girdi.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Oyundan çıkacağını fark eden Diagne, adeta küplere bindi. Sahadan alınmasına büyük tepki gösteren golcü futbolcu, sinirli bir şekilde direkt soyunma odasına gitti.