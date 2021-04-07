Oyuncu Perihan Savaş, Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın jüri başkanı oldu
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Oyuncu Perihan Savaş, Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın jüri başkanı oldu

Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel
Oyuncu Perihan Savaş, Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın jüri başkanı oldu

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 4-5 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 4-5 Haziran'da sinemaseverlerle buluşacak.

Sultanbeyli Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek yarışmanın jürisinde, usta oyuncu Perihan Savaş'ın yanı sıra yönetmen Banu Sıvacı, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, görüntü yönetmeni Feza Çaldıran ve oyuncu Hakan Karsak yer alıyor.

Kurmaca, animasyon ve deneysel türdeki kısa filmlerin değerlendirileceği yarışmada "En İyi Film" ödülüne hak kazanan eser sahibine 15 bin lira verilecek. Yarışmada ikinci olan eser 10 bin, üçüncü olan eser ise 7 bin liralık ödül alacak.

Yarışmada yer alan filmler, Yunus Emre anısına verilecek olan 10 bin liralık "Özel Ödül" için de aday olacak. On filmin yarışacağı uluslararası kategorinin birincisi bin avroluk para ödülünün sahibi olacak.

Kısa film alanında nitelikli yapımların artması ve yeni yeteneklerin cesaretlendirilmesi amacıyla finale kalan ancak dereceye giremeyen kısa filmlere iki bin lira, gösterim telifi verilecek.

Film gösterimlerinin yanı sıra yönetmenlerle söyleşiler, çeşitli etkinlikler ve eğitimlerin gerçekleştirileceği yarışmaya 30 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Yarışma başvuruları, https://www.sultanbeylikisafilm.com/ adresinden yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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