OYDER'in başkanı Turgay Mersin oldu
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OYDER'in başkanı Turgay Mersin oldu

OYDER'in başkanı Turgay Mersin oldu
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Ekonomi

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Turgay Mersin seçildi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Turgay Mersin seçildi.

OYDER açıklamasına göre, yönetim kurulu başkanlığı görevini 2017 yılından bu yana sürdüren Murat Şahsuvaroğlu, derneğin nisan ayı olağan yönetim kurulu toplantısında görevini bırakma kararı aldı.

Murat Şahsuvaroğlu'nun ardından başkanlık görevine OYDER Yönetim Kurulu tarafından Turgay Mersin'in seçildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sektörümüzün önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri olan OYDER'deki başkanlığı süresince üstlendiği misyon doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile otomotiv sektöründe takdir toplayan sayın Şahsuvaroğlu, bu katkılarına değerli bir üyemiz olarak ara vermeden devam edecektir. Bugüne kadar sağladığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ederiz.

OYDER Yönetim Kurulu sayın Turgay Mersin başkanlığında aynı görev bilinci ve sorumluluğu ile görevine kaldığı yerden devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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