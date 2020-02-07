Oyak Renault 2020’de hibrit motor seri üretimine başlayacak
Oyak Renault, Yeni Clio'nun seri imalatına başladığı 50'nci kuruluş yılında 342 bin 777 adet otomobil 512 bin 584 adet motor üretimi gerçekleştirdi.
07.02.2020 10:29 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:29
Oyak Renault, Yeni Clio'nun seri imalatına başladığı 50'nci kuruluş yılında 342 bin 777 adet otomobil 512 bin 584 adet motor üretimi gerçekleştirdi. 2019 yılında da yüksek üretim performansını koruyan Oyak Renault'da üretilen 122 bin adet Yeni Clio modeli, 30 ülkeye ihraç edildi.
Kaynak: Dunya.com