OXT coin nedir? OXT coin kimin? OXT coin projesi ve geleceği

OXT coin nedir? OXT coin kimin? Kripto para piyasasına son dönemde artan ilgiyle birlikte alt coin aramaları da hızlandı. Bitcoin, Dogecoin, Shiba, Reef gibi coinler son günlerde hızla artan aramalara sahipti. Kripto paralarla ilgilenenlerin listesinde OXT Coin de yer almaya başladı. İşte OXT coin projesi ve geleceği

Orchid bugünkü fiyatı ₺4,10 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺416.885.996 TRY. Orchid son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #138, piyasa değeri ₺2.449.789.501 TRY. Dolaşımdaki arz 597.693.834 OXT coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

Orchid (OXT) Coin Nedir?



Kripto para ile çalışan sanal özel ağ (VPN) olan Orchid'in yerel tokeni de yine aynı isimle anılıyor: Orchid (OXT).

Aralık 2019'da piyasaya sürülen Orchid, kendini dünyanın ilk teşvikli, eşler arası gizlilik ağı olarak tanımlıyor.

Protokolün hedefi, kullanıcıların, herhangi bir katılımcı sağlayıcıdan bant genişliği satın almasına olanak sağlamak için kripto para ödemelerini kullanmak ve internetteki kısıtlamaların üstesinden gelmek. Bu işlem, Ethereum ERC-20 standardında sahip bir token olan OXT'yi kullanarak gerçekleşen olasılıklı nano ödeme denilen özellik kullanılarak yapılıyor.

Sağlayıcılara düzenli ödemeler zincir dışında gerçekleşiyor. Bu da Orchid'in, Ethereum ağındaki yığılma ve Gas ücretleri sorunlarının ortadan kaldırılmasını sağlıyor.

Servis, kullanıcı başına ödeme sistemi kullanıyor. Böylece kullanıcılar, aylık veya yıllık ücretler yerine sadece ağa bağlandıklarında ödeme yapıyorlar.

Orchid Kurucusu Kim?

Orchid'in dört kurucu ortağı; CEO görevini üstlenen Dr. Steven Waterhouse, Jay Freeman, Brian J. Fox ve Gustav Simonsson, blockchain ve finans alanlarında deneyim sahibi isimler.

Waterhouse, sektörün en popüler şirketlerinden bazılarına yatırım yapmış bir isim. Risk sermayesi aracı Pantera Capital'ın kurucu ortaklığını da yapması sebebiyle kripto para sektöründe tanınan bir figür.

Freeman, üretici tarafından konulmuş yazılım kısıtlamaları kaldırılmış Apple cihazları için alternatif bir Apple App Store olan ve güncel olarak yaklaşık 30 milyon yazılım kısıtlamaları kaldırılmış Apple ürünü tarafından kullanılan Cydia'nın geliştiricisi.

Fox, 1990'ların ortalarında, ABD bankası Wells Fargo'nun ilk interaktif çevrim içi bankacılık sisteminin oluşturulmasından sorumlu bir isim.

Simonsson ise 2015 yılında Ethereum ağı kullanıma açılırken ana güvenlik yazılım geliştiricilerinden biri konumundaydı.

Resmi açıklamaya göre Waterhouse, bir SIM-değiştirme saldırısının kurbanı olduktan sonra internet güvenliği geliştirmelerine duyulan ihtiyacının farkına vardı ve VPN teknolojisini araştırmaya başladı.

Orchid Neden Farklı?

Orchid'in arkasındaki esas fikir, var olan VPN deneyimini geliştirmek için blockchain teknolojisinden faydalanmak.

Merkezi sunuculara ve belirli bir ülkenin altyapısı ile alakalı risklere bel bağlamayan kripto para tabanlı, olasılıklı nano ödemeleri kullanarak kullanıcılar, anonim VPN hizmetinden faydalanabilir.

Sınırsızca el değiştirilebilir ERC-20 tokeni olarak OXT bulunuyor. Bu token, ticaret için teşvik sağlıyor ve kullanıcılar adına ağın değerini yükseltiyor.

Başka bir özellik olarak da kullanıcılar, itibari para ile "Orchid kredileri" isimli para birimini alma olanağına sahipler. Bu durumda OXT, başka bir yerden çekilemiyor ve dönüştürülemiyor. Sadece ağ içinde harcanabiliyor. Bu özellik, kripto para ile işlem yapmak istemeyenlere hitap etmesi için tasarlandı.

Bununla birlikte Orchid'in öne çıkan özellikleri sadece kripto para kullanıcılarına yönelik değil. Geliştiriciler, artan jeopolitik gerilimin ve yerel kısıtlamaların karşısında internet özgürlüğü için büyüyen bir trendin de altını çizdi.

Web 3.0 teknolojisi, 1990'ların başında tüketici erişimi ana akım olunca düşünülmüş açık internetin benzer bir biçimini sağlamak için kullanılıyor.

Piyasada Kaç Orchid (OXT) Coin Var?

OXT, 1.000.000.000 (1 milyar) birim arza sahip. Enflasyon yok, ancak deflasyon ihtimalinden, ağ fonksiyonunun bir parçası olarak muhtemel OXT token yakma işlemleri ile korunuyor.

Toplam arzın yüzde 51,13'ü (Orchid Treasury'de yapılan) ağ teşvikleri ve diğer amaçlar için tahsis edilmiş. Yüzde 17,3 ise Gelecek Tokenler için Basit Anlaşma'nın (SAFT) tohumunun bir parçası olarak yatırımcılara aktarılmış. Yüzde 4,49'luk kısım SAFT 2a'ya ve yüzde 3,38'lik kısımsa SAFT 2b'ye iletildi.

Kalan tokenler, dört geliştirme ekibi arasında dağıtılacak. Tokenlerin amaçlarına ve istikametlerine bağlı birden çok hakediş ödeme planı mevcut.

Orchid Ağı Güvenli mi?

OXT, Ethereum üzerinde çalışan standart bir ERC-20 tokeni. Güvenlik riskleri, çoğunlukla saldırganın, kullanıcıya ait verileri ele geçirme yeteneğine bağlı.

Platformun ödemeler için kullanılan akıllı sözleşmelerinde çok az bilgi bulunduğunu düşünürsek zincirin zayıf noktaları çoğunlukla kullanıcının elinde. Geliştiricilerin de belirttiği üzere, Orchid'de token satın alımları için üçüncü partileri dahil etmek (örneğin büyük borsalar) bir saldırganın, borsa cüzdanındaki işlemleri takip ederek kullanıcının kimliğini öğrenmesine yol açabilir.

Orchid (OXT) Nereden Alınır?

OXT; Binance, Kraken ve Coinbase Pro gibi büyük borsalarda, mevcut kripto para, sabit değerli kripto para ve itibari çiftler ile rahatlıkla değiştirilebilir.

Bitcoin (BTC) veya diğer kripto para birimlerini nasıl satın alacağınız hakkında daha çok bilgiye ulaşmak için buraya tıklayın ve opsiyonlar hakkında da bilgi sahibi olun.