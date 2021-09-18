ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı anlaşıldı! Bayilerin sıfır araç hilesi deşifre oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı anlaşıldı! Bayilerin sıfır araç hilesi deşifre oldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, ÖTV düzenlemesinin fiyatlara yansıtılmadığını belirterek şikayet yağdırdı. Bayilerin sıfır kilometre araçları galericilerle anlaşarak yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddiasıyla 2 binden fazla şikayet gelince Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, söz konusu iddialarla ilgili müfettişler görevlendirerek inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklikle sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı ancak sıfır kilometre araç fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa fiyatlarına yansımadığına ilişkin Ticaret Bakanlığına 2 binden fazla şikayet dilekçesi ulaştığı kaydedildi.

Söz konusu şikayetlerde, bayilerin ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan kaçındığı ve stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya çalıştıkları iddialarının yer aldığı, yine bu şikayet başvurularında haksız işlemleri yapan bayilerin stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki araçları müşterilerine satmadıkları ifade edildi.

Vatandaşlardan gelen şikayetlerin çözüme kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararı'yla sıfır kilometre araçların fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada müfettişlerce 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlandığı aktarıldı. Müfettişlerin bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici, distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelendiği belirtilerek, yürütülen denetimlerin devam ettiği kaydedildi.

ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı anlaşıldı! Bayilerin sıfır araç hilesi deşifre oldu
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
Theo:Diyelim ki vw audi mercedes Türkiyeye bedava araba verecek ÖTV alınmayacak plaja kaydı bedava acaba bu araçlar vatandaşa kaça mal olur?
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Muammer Özgen:Burda otv indiriminden sonra bir yorum yaptım galrriciler iskonto karşılığında sıfır araçları alıp 1 iki tur at 2. El diye sür piyasaya sıfır araç bırakma pazarıda şişir öyle bir tezgah varki birde flo olarak kullanıyorlar rent a car lık yapip kiralık araç fiyatlarınıda yükseltiyorlar yatacak yerleri yok Allah ıslah eylesin devlet bu konuda gerekeni yapacaktır muhakkak.bu millet bunu hak etmiyor
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Bir Garip Vatandaş :ÖTV saçmalığı kalmadığı sürece bunun önüne geçilemez. Araç telefon beyaz eşya Lux değil ihtiyaçtır. Zaten alınan ürünün kdvsi ödeniyor. Yeter kaldırın artık ötvyi de vatandaşların refah seviyesini yükseltin.
Cevap Yaz 7 22 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vahap Seçer Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Magazin Bensu Soral Yıldız Tilbe Berfu Yenenler Farah Zeynep Abdullah
Spor Marcao Şenol Güneş Stefan Kuntz Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Amelia Hamlin Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ÖTV indiriminin neden fiyatlara yansımadığı anlaşıldı! Bayilerin sıfır araç hilesi deşifre oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:34:21. #1.17#