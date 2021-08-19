ÖTV indirimi sonrası bayilere koşanlar çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmakta zorlanıyor

Türkiye'deki ÖTV indirimi sonrası sıfır araç alma hayali kuran vatandaşlar şimdi de çip kriziyle karşı karşıya kaldı. Tüm dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle birçok marka ve modelde araç bulmak imkansız hale geldi.

Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.

Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi.

"İKİNCİ EL ARAÇLARA RAĞBET OLACAK"

Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV indirimi sonrası vatandaşlar araç bulmakta zorlanıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı AydınErkoç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Çip krizi halen dünyada devam ediyor. ÖTV'de yapılan indirim kararı sonrası bunun etkisi daha çok hissedildi. Yeterli çip olmadığı için fabrikalar ara veriyor. Bu nedenle Türkiye'de talebi karşılamak araç bulmak zor. İkinci el araçlara rağbet olacak. Kriz nedeniyle çok donanımlı araç bulmak artık zorlaşıyor. Türkiye dahil çok sayıda ülkede bundan sonra daha az aksesuarlı araçlar piyasada olacak" dedi.

ÜNLÜ ŞİRKETTEN ÇİP KRİZİ KARARI

Öte yandan 1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında bakım arası veren ve hafta başında faaliyete dönen Toyota Türkiye, çip arzında yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretime 2 hafta ara vereceğini duyurdu. Bloomberg'e yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime yeniden ara verileceği ve bu seferki sebebin çip krizi olduğu vurgulandı.

ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR OLDU? İŞTE YENİ MATRAHLAR

Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.

Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SIFIR ARABA FİYATLARI

Fiat Egea 1.4 Fire

Çıplak fiyatı: 90.339 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira

Yeni KDV: 23 bin 578 lira

Renault Megane Joy 1.3 TCe

Çıplak fiyatı: 109.228 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira

Yeni KDV: 29 bin lira

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

Çıplak fiyatı: 136.040 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira

Yeni KDV: 36 bin 730 lira

Dacia Duster 1.5 dizel

Çıplak fiyatı: 142.655 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira

Yeni KDV: 38 bin 516 lira

Honda Civic 1.6 Elegance

Çıplak fiyatı: 147.175 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira

Yeni KDV: 39 bin 737 lira

Hyundai i10

Çıplak fiyatı: 91.723 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45

Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira

Yeni KDV: 23 bin 939 lira

Hyundai Elantra

Çıplak fiyatı: 108.947 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira

Yeni KDV: 29 bin 415 lira

KIA Sportage

Çıplak fiyatı: 137.900 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira

Yeni KDV: 37 bin 233 lira

Nissan Juke

Çıplak fiyatı: 137.382 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira

Yeni KDV: 37 bin 93 lira

Opel Astra HB

Çıplak fiyatı: 136.299 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira

Yeni KDV: 36 bin 800 lira

Seat Leon

Çıplak fiyatı: 108.757 lira

ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira

ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira

ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50

Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira

Yeni KDV: 29 bin 364 lira

Volkswagen Golf