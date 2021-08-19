ÖTV indirimi sonrası bayilere koşanlar çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmakta zorlanıyor
Türkiye'deki ÖTV indirimi sonrası sıfır araç alma hayali kuran vatandaşlar şimdi de çip kriziyle karşı karşıya kaldı. Tüm dünyada yaşanan çip krizi nedeniyle birçok marka ve modelde araç bulmak imkansız hale geldi.
Sağlık için giyilebilir elektronikten araç içi elektronik sistemlere kadar teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasındaki rekabet unsurlarından biri haline dönüşürken, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle otomotiv sektöründen başlayarak küresel bir "dar boğazın" başrolünü aldı.
Tedarik zincirinde aksamalara neden olan ve ekonomik tahminleri boşa çıkaran Kovid-19 salgını, akıllı telefonlardan bilgisayarlara, askeri ekipmanlardan otomobillere kadar birçok teknolojik ürünün üretiminde kullanılan çiplerin arzında da küresel bir "kıtlığı" beraberinde getirdi.
"İKİNCİ EL ARAÇLARA RAĞBET OLACAK"
Geçtiğimiz günlerde yapılan ÖTV indirimi sonrası vatandaşlar araç bulmakta zorlanıyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Başkanı AydınErkoç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Çip krizi halen dünyada devam ediyor. ÖTV'de yapılan indirim kararı sonrası bunun etkisi daha çok hissedildi. Yeterli çip olmadığı için fabrikalar ara veriyor. Bu nedenle Türkiye'de talebi karşılamak araç bulmak zor. İkinci el araçlara rağbet olacak. Kriz nedeniyle çok donanımlı araç bulmak artık zorlaşıyor. Türkiye dahil çok sayıda ülkede bundan sonra daha az aksesuarlı araçlar piyasada olacak" dedi.
ÜNLÜ ŞİRKETTEN ÇİP KRİZİ KARARI
Öte yandan 1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında bakım arası veren ve hafta başında faaliyete dönen Toyota Türkiye, çip arzında yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretime 2 hafta ara vereceğini duyurdu. Bloomberg'e yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime yeniden ara verileceği ve bu seferki sebebin çip krizi olduğu vurgulandı.
ÖTV İNDİRİMİ NE KADAR OLDU? İŞTE YENİ MATRAHLAR
Resmi Gazete'de yer alan oranlara göre, 1600 cm3 silindir hacmine kadar, yüzde 45 ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, matrah limiti 85 bin TL'yi aşıp 130 bin TL'yi geçmeyen ve yüzde 50'lik ÖTV limitinde yer alan motorlu araçlarda matrah limiti 92 bin-150 bin TL arasına yükseltildi.
Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü geçen, 2000 cm3'ü geçmeyen elektrikli otomobillerde vergi matrahı 85 bin-135 bin TL aralığından 114 bin-170 bin TL aralığına artırıldı. Bu otomobillerde uygulanan yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80'lik ÖTV dilimleri aynı kaldı.
ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SIFIR ARABA FİYATLARI
Fiat Egea 1.4 Fire
- Çıplak fiyatı: 90.339 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
- Yeni ÖTV: 40 bin 652 lira
- Yeni KDV: 23 bin 578 lira
Renault Megane Joy 1.3 TCe
- Çıplak fiyatı: 109.228 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 54 bin 614 lira
- Yeni KDV: 29 bin lira
Toyota Corolla 1.6 Dream manuel
- Çıplak fiyatı: 136.040 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 68 bin 20 lira
- Yeni KDV: 36 bin 730 lira
Dacia Duster 1.5 dizel
- Çıplak fiyatı: 142.655 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 71 bin 327 lira
- Yeni KDV: 38 bin 516 lira
Honda Civic 1.6 Elegance
- Çıplak fiyatı: 147.175 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 312.600 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 260.499 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 73 bin 587 lira
- Yeni KDV: 39 bin 737 lira
Hyundai i10
- Çıplak fiyatı: 91.723 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 162.350 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 50
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 156.937 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 45
- Yeni ÖTV: 41 bin 275 lira
- Yeni KDV: 23 bin 939 lira
Hyundai Elantra
- Çıplak fiyatı: 108.947 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.404 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.835 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 54 bin 473 lira
- Yeni KDV: 29 bin 415 lira
KIA Sportage
- Çıplak fiyatı: 137.900 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 292.900 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 244.083 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 68 bin 950 lira
- Yeni KDV: 37 bin 233 lira
Nissan Juke
- Çıplak fiyatı: 137.382 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 291.800 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 243.166 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 68 bin 691 lira
- Yeni KDV: 37 bin 93 lira
Opel Astra HB
- Çıplak fiyatı: 136.299 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.500 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 241.248 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 68 bin 149 lira
- Yeni KDV: 36 bin 800 lira
Seat Leon
- Çıplak fiyatı: 108.757 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 231.000 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 192.496 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 54 bin 378 lira
- Yeni KDV: 29 bin 364 lira
Volkswagen Golf
- Çıplak fiyatı: 136.158 lira
- ÖTV öncesi satış fiyatı: 289.200 lira
- ÖTV öncesi vergi dilimi yüzde 80
- ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.999 lira
- ÖTV sonrası vergi dilimi yüzde 50
- Yeni ÖTV: 68 bin 79 lira
- Yeni KDV: 36 bin 762 lira
Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.