ÖTV artışı sonrası sigaraya ilk zam! Fiyat paket başı 4 TL birden arttı

Yeni yılda zam fırtınası devam ediyor. 2022'nin ilk haftasında birçok ürüne zam geldi ve gelmeye de devam ediyor. Akaryakıt, doğal gaz, elektrik, araç muayenesi, araç sigortası, toplu taşıma, köprü ve otoyol gibi birçok hizmetin fiyatı arttı. Dün de sigara ve alkol grubunda yüzde 47 oranında ÖTV artışına gidildi.

YENİ YILIN İLK SİGARA ZAMMI

ÖTV'deki yüzde 47'lik artış ile sigaradaki vergi yükü yüzde 81'den yüzde 96'ya yükseldi. ÖTV'deki artış sigara fiyatlarına yansımaya başladı. Zam yapan ilk şirket ise P.M. grubu oldu.

PAKET BAŞINA 4 TL ZAM

Firma sigara fiyatlarına paket başına 4 TL zam yaptı. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 21,50 TL, en pahalı sigara ise 25,50 TL oldu.

ENFLASYONA ETKİSİ

Sigaranın enflasyon sepetindeki yüzde 4,57 seviyesindeki ağırlığı dolayısıyla, sektörde gerçekleşen ortalama her 1 TL fiyat artışı yıl sonu enflasyon seviyesini yaklaşık 0,25 puan yukarı taşıyacak.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde sigara vergilendirmesinde maktu vergi ve asgari maktu vergi Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık Yİ-ÜFE ile güncelleniyor. Ocak 2022'de vergi güncellemesinde dikkate alınacak Temmuz-Aralık 2021 Yİ-ÜFE artışı TÜİK tarafından %47,4 olarak açıklanmıştı.

2022 Ocak ayı başında açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyon üretici fiyatlarında (ÜFE) %79,9; tüketici fiyatlarında ise (TÜFE) %36,08 seviyesinde gerçekleşmiş, dolar kurunda 2021 yılı başından itibaren %86 artış (2021 Ocak: 7,41 TL, 2022 Ocak: 13,80 TL) yaşanmıştı.

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