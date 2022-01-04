ÖTV artışı sonrası sigaraya ilk zam! Fiyat paket başı 4 TL birden arttı - Haberler Ekonomi
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ÖTV artışı sonrası sigaraya ilk zam! Fiyat paket başı 4 TL birden arttı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Sigara firmaları, dün yüzde 47'lik ÖTV artışına gidilmesinin ardından fiyatlarını güncellemeye başladı. ÖTV'deki artış sonrası ilk zam P.M. grubundan geldi. Firma, paket başına 4 TL zam yaptı. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 21,50 TL, en pahalı sigara ise 25,50 TL oldu.

Yeni yılda zam fırtınası devam ediyor. 2022'nin ilk haftasında birçok ürüne zam geldi ve gelmeye de devam ediyor. Akaryakıt, doğal gaz, elektrik, araç muayenesi, araç sigortası, toplu taşıma, köprü ve otoyol gibi birçok hizmetin fiyatı arttı. Dün de sigara ve alkol grubunda yüzde 47 oranında ÖTV artışına gidildi.

ÖTV'deki yüzde 47'lik artış ile sigaradaki vergi yükü yüzde 81'den yüzde 96'ya yükseldi. ÖTV'deki artış sigara fiyatlarına yansımaya başladı. Zam yapan ilk şirket ise P.M. grubu oldu.

Firma sigara fiyatlarına paket başına 4 TL zam yaptı. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 21,50 TL, en pahalı sigara ise 25,50 TL oldu.

Sigaranın enflasyon sepetindeki yüzde 4,57 seviyesindeki ağırlığı dolayısıyla, sektörde gerçekleşen ortalama her 1 TL fiyat artışı yıl sonu enflasyon seviyesini yaklaşık 0,25 puan yukarı taşıyacak.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu çerçevesinde sigara vergilendirmesinde maktu vergi ve asgari maktu vergi Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık Yİ-ÜFE ile güncelleniyor. Ocak 2022'de vergi güncellemesinde dikkate alınacak Temmuz-Aralık 2021 Yİ-ÜFE artışı TÜİK tarafından %47,4 olarak açıklanmıştı.

2022 Ocak ayı başında açıklanan rakamlara göre yıllık enflasyon üretici fiyatlarında (ÜFE) %79,9; tüketici fiyatlarında ise (TÜFE) %36,08 seviyesinde gerçekleşmiş, dolar kurunda 2021 yılı başından itibaren %86 artış (2021 Ocak: 7,41 TL, 2022 Ocak: 13,80 TL) yaşanmıştı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (3)
biracayipadam:sigara neyimize bizim,bir çuval tütün getirin köyden sarmaya başlayın arkadaşlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
ender türk :allahtan söylentiler gibi 5 tl yapmamışlar yoksa halimiz nece olurdu ? Cevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır
DİYOJEN:SON NEFESİMİ BİR FIRT CEKEREK VERSEYDİM İYİYDİ. Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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