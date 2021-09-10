Otoparkı bile kullanması yasaklanan Lens, Beşiktaş'ı tehdit etti! FIFA'ya gidiyor

Transferin son günü ayrılmaktan vazgeçen Jeremain Lens'e A Takım futbolcularının olduğu bölüme girmek ve otoparkı kullanmak yasaklandı. Ayrıca antrenmana geç kalırsa noterde işlem yapılacak. Lens de Beşiktaş'a karşı harekete geçti. Hollandalı futbolcu, maaşının aksatılması halinde FIFA'ya gideceğini bildirdi.

Jeremain Lens, Beşiktaş'ın adeta kabusu oldu. Uzun yıllardır kazandığı ücret ve ortaya koyduğu performansla Beşiktaş'ın hayal kırıklıklarından olan Lens, adeta aba altından sopa gösterdi.

İNDİRİM YAPMADI

Sporx'in haberine göre; Çeşitli kısıtlamalar getirilen Lens de harekete geçti. Hollandalı futbolcu hiçbir şekilde maaşında indirim yapmayacağını söyledi. Alacaklarının en kısa sürede ödenmesi için Beşiktaş'a ihtarname gönderen Lens, siyah-beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmekle tehdit etti.

BÜYÜK MALİYET

Sözleşmesinde son seneye giren ve 1 milyon 800 bin euro kazanacak olan 33 yaşındaki futbolcunun toplam maliyeti 13.75 milyon euroyu buldu.