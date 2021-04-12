Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor

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Otomotivde başlayan ve Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi giderek büyüyor. ABD'li General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara verecek. Kriz nedeniyle sektörde milyarlarca dolarlık zararın yaşanması bekleniyor.

Çip krizi dünyada ve Türkiye'de git gide büyüyor. Ünlü otomotiv devleri tek tek çıkıp üretimi durdurduklarını açıklarken, bunların arasına bir yenisi daha eklendi. General Motors, çip tedariğindeki sıkıntılar nedeniyle ABD'de üretimini azaltmaya devam edeceğini bildirdi. General Motor, Indiana'daki Fort Wayne ve Michigan'daki Flint montaj fabrikalarında bazı vardiyaları iptal edecek.

BİRÇOK OTOMOTİV DEVİ ÜRETİME ARA VERDİ

Çip krizi nedeniyle; General Motors, Stellantis, Honda, Toyota, Hyundai, Ford ve Suzuki gibi otomotiv devleri üretime ara vermek zorunda kaldı.

KRİZ TÜRKİYE'YE DE SIÇRADI

Küresel çapta yaşanan kriz, Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'den Oyak Renault, Ford Otosan ve Tofaş da kriz nedeniyle üretime ara verdi.