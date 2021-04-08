Otomotivde başlayan çip krizi şimdi de Apple'ı vurdu

Otomotiv sektöründe başlayan ve Türkiye'ye de sıçrayan çip krizi her geçen gün giderek daha da büyüyor. Türkiye'den Ford Otosan, Oyak Renault ve Tofaş'ın üretime ara vermesine neden olan kriz, diğer sektörlere de sıçradı. Fiyatı 25 dolar ile 150 dolar arasında değişen çip krizinin son kurbanı ise teknoloji devi Apple oldu.

Otomotiv sektöründe başlayan çip krizi diğer sektörlere de yayılıyor. Otomotivde başlayarak elektronik gibi diğer sektörlere de sıçrayan küresel çip tedariki sorununun, üretimde aksamalara neden olarak milyarlarca dolarlık zarara yol açması bekleniyor.

BİRÇOK OTOMOTİV DEVİ ÜRETİME ARA VERDİ

Çip krizi nedeniyle; General Motors, Stellantis, Honda, Toyota, Hyundai, Ford ve Suzuki gibi otomotiv devleri üretime ara vermek zorunda kaldı.

KRİZ TÜRKİYE'YE DE SIÇRADI

Küresel çapta yaşanan kriz, Türkiye'ye de sıçradı. Türkiye'den Oyak Renault, Ford Otosan ve Tofaş da kriz nedeniyle üretime ara verdi.

KRİZİN SON KURBANI APPLE OLDU

Küresel çapta birçok teknoloji şirketini etkileyen çip tedariki krizi şimdi de Apple'da ortaya çıktı. Nikkei'nin haberine göre, Apple'ın MacBook ismindeki dizüstü bilgisayarlarının üretiminde önemli derecede gecikmeler yaşandığı açıklandı.

Apple konu hakkında yanıt vermezken, şirketin ayrıca iPad ismindeki tablet modellerinin ekran bileşenlerinde yaşanan tedarik sorununun montaj işlemlerini etkilediği biliniyor.