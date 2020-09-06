Otomotiv ihracatı yüzde 11 düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomotiv ihracatı yüzde 11 düştü

Türkiye otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatının korona virüs salgını sebebiyle yüzde 11 oranında düşerek, 1 milyar 545 milyon dolar olduğu açıklandı.

Otomotiv ihracatı yüzde 11 düştü
06.09.2020 14:11 | Son Güncelleme: 06.09.2020 14:16

Türkiye otomotiv endüstrisinin ağustos ayı ihracatının korona virüs salgını sebebiyle yüzde 11 oranında düşerek, 1 milyar 545 milyon dolar olduğu açıklandı.

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı ağustos ayında hem korona virüs salgınının etkisi hem de otomotiv fabrikalarının bakım ve onarım faaliyetleri için üretime ara vermesi sebebiyle çift haneli düşüş yaşadı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin ağustos ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 11'lik düşüşle 1 milyar 545 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 12 oldu. Sektörün Ocak-Ağustos dönemi sekiz aylık ihracatı da yüzde 27,2 düşüşle 14 milyar 536 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ağustosta ürün grupları bazında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 1 artışla 729 milyon dolar olurken, binek otomobil ihracatı yüzde 20 azalarak 406 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 9 azalarak 237 milyon dolar ve otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 38 azalarak 79,9 milyon dolar oldu.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ağustosta yüzde 8,9 oranında artış görülürken, ikinci sıradaki Fransa'ya 10 artış, üçüncü sıradaki İtalya'ya da yüzde 26 artış yaşandı. Diğer pazarlardan Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 8 azalış, Amerika Birleşik Devletleri'ne yüzde 8'lik artış, Romanya'ya yüzde 27 artış ve İspanya'ya da yüzde 23'lük artış oldu. Rusya'ya yüzde 4 ve Belçika'ya yüzde 1'lik azalış görülürken, Polonya yüzde 12 ve Fas da yüzde 56'lık artış oranı ile dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Demet Şener Demet Evgar Ferhat Göçer
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Kaza Kpss İngiltere
Şu an buradasınız: Otomotiv ihracatı yüzde 11 düştü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 14:35:28. #1.14#
title