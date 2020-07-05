HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Otomotiv ihracatı Haziran'da 2 milyar doları geçti

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü normalleşmenin başladığı haziran ihracatında düşüş yaşasa da iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doların üzerine çıkarak Covid-19'un olumsuz etkisinin azalmaya başladığını gösterdi.

Otomotiv ihracatı Haziran'da 2 milyar doları geçti
05.07.2020 09:22 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:26

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü normalleşmenin başladığı haziran ihracatında düşüş yaşasa da iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doların üzerine çıkarak Covid-19'un olumsuz etkisinin azalmaya başladığını gösterdi. 

Covid-19 etkisiyle Mayıs'ta yüzde 56 düşüşle 1 milyar 203 milyon dolara düşen Otomotiv ihracatı Haziran'da yüzde 8.0 azalışla 2 milyar 16 milyon dolara gerilese de, 2 milyar doların üzerinde tutundu. Sektörün Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı ise geçen yıla kıyasla yüzde 29.5 düşüşle 10.8 milyar dolara geriledi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Mevcut pazarlarda güçlenmenin yanında, alternatif pazarlara yönelik çalışmalarımızın meyveleri haziran ayında da kendini gösterdi. İsrail'e yüzde 137, Mısır'a yüzde 131 ve Brezilya'ya yüzde 399 düzeyinde yüksek artışlar kaydettik. Ülke grubu bazında ise Ortadoğu Ülkeleri ile Sırbistan, Norveç, İsviçre, Kuzey Makedonya gibi AB dışı ülkelerin yer aldığı diğer Avrupa Ülkeleri ülke gruplarına yüzde 62'ye varan oranlarda artış yaşadık" diye konuştu.Haziran'da ürün grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 9 azalarak 785 milyon dolara gerilerken, tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3.0 artarak 722 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 35.5 azalarak 262 milyon dolara geriledi. Bu dönemde otobüs-minibüs-midibüs ihracatı ise yüzde 43 artarak 164.5 milyon dolara çıktı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise binek otomobiller ihracatı yüzde 25 azalarak 4 milyar 296 milyon dolara gerilerken, toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 40 oldu. Haziranda endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 8.0 gerileyerek 292 milyon dolara inerken, Fransa'ya yüzde 28 düşüşle 253 milyon dolara, İtalya'ya ise yüzde 37 düşüşle 134 milyon dolara geriledi. Birleşik Krallık'a yüzde 25, Polonya'ya yüzde 19, Hollanda'ya yüzde 75 düşüş yaşandı.Haziranda Slovenya'ya ise yüzde 45, Belçika'ya yüzde 35, ABD'ye yüzde 14, İsrail'e yüzde 137 ve Romanya'ya da yüzde 10 ihracat artışı yaşandı.Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ilk üç büyük pazardan Almanya'ya yüzde 29 düşüşle 1 milyar 557 milyon dolar ihracat olurken, Fransa'ya yüzde 33, İtalya'ya yüzde 42 düşüş kaydedildi. Mısır'a ihracat ise yüzde 45 arttı.Haziran'da ülke grubu bazında yüzde 72.3'lük payla en büyük pazar olan Avrupa Birliği Ülkeleri'ne ihracat da yüzde 17 düşüşle 1 milyar 457 milyon dolara indi.

Ortadoğu ülkelerine ise yüzde 62, diğer Avrupa Ülkelerine de yüzde 56 ihracat artışı yaşandı. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise AB ülkelerine ihracat 8 milyar 69 milyon dolar olurken, Afrika Ülkelerine yüzde 21, Ortadoğu Ülkelerine de 23 düşüş görüldü.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Ekonomi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Ekonomi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Ekonomi
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı Ekonomi
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Ekonomi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Ekonomi
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
'Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?' anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
"Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Halife Hafter Süleyman Soylu Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Yalın Alişan Sibel Can Cem Yılmaz
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Su Karar Kamera Sakarya
Şu an buradasınız: Otomotiv ihracatı Haziran'da 2 milyar doları geçti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 09:59:39. #1.14#
title