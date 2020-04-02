Otomotiv ana sanayide üretim tamamen durdu Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen parça tedariğinde sıkıntı yaşanan otomotiv sektöründe tüm üretim durdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından getirilen parça tedariğinde sıkıntı yaşanan otomotiv sektöründe tüm üretim durdu. Ford Otosan, Honda, Toyota, Hyundai, Renault, Mercedes Benz Türk, Karsan, Man, Anadolu Isuzu, Otokar ve Türk Traktör'ün ardından Tofaş da üretime ara verdi.