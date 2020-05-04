Otomobilin motoruna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobilin motor kısmına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Altay Mahallesi Dumlupınar Sokak'ta park halindeki 45 AEM 901 plakalı otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan araç sahibi Ali İpek, bir süre kendi imkanları ile hayvanı çıkarmaya çalıştı. Uğraşlarına rağmen kediyi çıkarmayı başaramayan sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi, bulunduğu yerden kurtardı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru kediyi alan Ali İpek, "Evimin bulunduğu alanda yeni doğum yapmış olan bir kedi vardı. Onun yavrularından birisi olabileceğini düşünüyorum. Aracıma binmeden önce dikkat etmiştim ama ses gelmeyince buraya kadar geldim. Şimdi tekrar kediyi annesine götüreceğim. Eğer annesine ulaşamazsak evde bakacağız." dedi.

Kaynak: AA